Heb ik een derde vaccin tegen gordelroos nodig?

Nu de COVID-19-pandemie de krantenkoppen blijft domineren, is het belangrijk om andere gezondheidsproblemen niet te vergeten. Eén van die problemen is gordelroos, een pijnlijke virale infectie die wordt veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, dat ook waterpokken veroorzaakt. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beveelt aan dat volwassenen van 50 jaar en ouder twee doses van het gordelroosvaccin, bekend als Shingrix, krijgen om te beschermen tegen deze potentieel slopende aandoening. Een veel voorkomende vraag is echter of een derde dosis nodig is. Laten we dit onderwerp verder verkennen.

Wat is het gordelroosvaccin?

Het gordelroosvaccin, Shingrix, is een zeer effectief vaccin dat gordelroos en de complicaties ervan helpt voorkomen. Het wordt in twee doses toegediend, waarbij de tweede dosis twee tot zes maanden na de eerste wordt toegediend. Shingrix wordt aanbevolen voor volwassenen van 50 jaar en ouder, zelfs als zij eerder gordelroos hebben gehad of het oudere gordelroosvaccin Zostavax hebben gekregen.

Waarom kan een derde dosis nodig zijn?

Hoewel het tweedosesschema van Shingrix een sterke bescherming biedt tegen gordelroos, hebben onderzoeken aangetoond dat de werkzaamheid van het vaccin in de loop van de tijd kan afnemen. De CDC beveelt momenteel aan dat personen met een matige of ernstige immuungecompromitteerde dosis een derde dosis van het vaccin krijgen na voltooiing van de eerste reeks van twee doses. Deze extra dosis is bedoeld om de immuunrespons te versterken en te verlengen, waardoor voortdurende bescherming tegen gordelroos wordt geboden.

Wie moet een derde dosis overwegen?

De CDC beveelt specifiek een derde dosis Shingrix aan voor personen die een solide orgaantransplantatie of hematopoietische stamceltransplantatie hebben ondergaan, of bij wie aandoeningen zijn vastgesteld die het immuunsysteem ernstig verzwakken. Het is belangrijk om een ​​zorgverlener te raadplegen om te bepalen of u in deze categorie valt en of een derde dosis geschikt voor u is.

Conclusie

Hoewel de meerderheid van de mensen geen derde dosis van het gordelroosvaccin nodig heeft, kunnen degenen met een verzwakt immuunsysteem profiteren van de extra bescherming die het biedt. Zoals altijd is het essentieel om een ​​zorgverlener te raadplegen die uw individuele omstandigheden kan beoordelen en gepersonaliseerde aanbevelingen kan geven. Blijf op de hoogte, blijf beschermd en geef prioriteit aan uw gezondheid.