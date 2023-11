Nieuwe gamestudio's schitteren tijdens TIGA Awards 2023

De Britse handelsorganisatie TIGA hield onlangs haar jaarlijkse prijsuitreiking, ter ere van uitmuntende prestaties in de game-industrie. De prijzen van dit jaar toonden de innovatie en creativiteit van opkomende gamestudio's en benadrukten hun bijdragen aan het steeds evoluerende gaminglandschap.

Als overwinnaar uit de ceremonie kwam Dlala Studios, die de prestigieuze Game of the Year-prijs claimde voor hun boeiende creatie, Disney Illusion Island. Deze betoverende game verzekerde niet alleen de hoogste eer, maar behaalde ook de titel van Beste Sociale Game, waardoor spelers werden geboeid met zijn meeslepende gameplay en boeiende verhaallijn.

Ustwo Games kwam naar voren als een andere opmerkelijke winnaar en kreeg erkenning in twee categorieën. Met hun tot nadenken stemmende game, Desta: The Memories Between, won Ustwo Games niet alleen de Diversity Award, maar ontving ook de onderscheiding Creativity in Games. Desta: The Memories Between duikt in nieuwe dimensies van het vertellen van verhalen en biedt spelers een frisse en meeslepende game-ervaring.

Sumo Digital, een vooraanstaande studio die bekend staat om zijn uitzonderlijke vakmanschap, heeft de prijs voor Beste Grote Studio in de wacht gesleept, een bewijs van hun toewijding en talent. Daarnaast claimden ze ook de eer om de eerste ontvanger te zijn van de nieuwe categorie Best Talent Development Initiative. De toewijding van Sumo Digital om talent te koesteren en de groei binnen de sector te bevorderen, heeft welverdiende erkenning gekregen.

De TIGA Awards 2023 introduceerden twee nieuwe categorieën om uitmuntendheid op verschillende gebieden te vieren. Playground Games heeft de Commitment to Workplace Wellbeing Award gewonnen, waarmee hun toewijding aan het bevorderen van een positieve werkomgeving wordt getoond. Ondertussen werd Rocksteady Studios geëerd met de Commitment to ESG-prijs voor hun duurzame en verantwoorde praktijken.

De erkenning strekte zich buiten de studio's uit tot opmerkelijke individuen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de game-industrie. De HR-directeur van Playground Games, Geraldine Cross, ontving de Outstanding Individual Award, als erkenning voor haar uitzonderlijke leiderschap en bijdragen aan het succes van het bedrijf. John Tearle, CEO van Flix Interactive, ontving de Outstanding Leadership Award, als erkenning voor zijn visionaire benadering van game-ontwikkeling.

De TIGA Awards 2023-ceremonie was een doorslaand succes, met meer dan 350 aanwezigen in het prestigieuze Troxy Londen. De winnaars van dit jaar vertegenwoordigen een nieuwe golf van talent en innovatie in de game-industrie, die grenzen verlegt en spelers over de hele wereld boeit.

