Kan AI feedback van klanten overnemen?

Dentsu Creative heeft ‘The Artificial Client’ ontwikkeld, een AI-experiment dat feedback geeft op creatief werk van drie fictieve klantpersonages. Hoewel het experiment meer speels dan serieus is, worden de potentiële toepassingen van AI in de industrie benadrukt. Het bureau suggereert dat AI kan worden gebruikt om echt creatief werk te testen en inzichten te ontdekken met virtuele klantpersona's. Bovendien kan AI worden toegepast om boeiende merkervaringen te ontwerpen en klanten te helpen bij het vinden van de juiste producten. Het kan ook worden gebruikt om complexe klantvragen te beantwoorden.

De Artificial Client combineert verschillende AI-modellen, waaronder InstructBLIP en de Viseme API van Microsoft Azure, om mogelijkheden te bereiken die niet direct beschikbaar zijn met veelgebruikte modellen. Dit vermogen om AI-modellen te testen, trainen en combineren stelt het bureau in staat om snel AI-producten op schaal te prototypen en te bouwen. Volgens Luke Vink, hoofd technologie van Dentsu Creative Amsterdam, is het doel van The Artificial Client om de potentiële gebruiksscenario's van AI te laten zien en te laten zien hoe merken een unieke AI-stem kunnen creëren via relevante, merkgebonden AI-assistenten.

Boris Nihom, co-CEO van Dentsu Creative Amsterdam, benadrukt dat hoewel AI een waardevol hulpmiddel kan zijn, het het belang van een echte klant-bureaurelatie niet kan vervangen. Het bureau beschouwt AI-prototypes als een middel om de grenzen van de huidige technologie te testen en de klantervaring te verbeteren.

Over het geheel genomen dient The Artificial Client als een onderhoudende demonstratie van de mogelijkheden die AI biedt in de creatieve industrie. Door de kracht van verschillende AI-modellen te benutten, kunnen merken AI inzetten om hun creatieve processen te verbeteren en verbeterde klantervaringen te leveren.

Bronnen:

– Dentsu Creatief Amsterdam

– Instrueer BLIP

– Viseme-API van Microsoft Azure