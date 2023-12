Demystificatie van Waterbestendigheid in iPhones: Wat Gebruikers Moeten Weten

Als het op onze geliefde smartphones aankomt, wordt water vaak gezien als een geduchte vijand. Maar de iPhones van Apple zijn geleidelijk ontworpen om de occasionele onbedoelde spat of onderdompeling te doorstaan. Het is echter cruciaal om te begrijpen dat hoewel bepaalde iPhone-modellen waterbestendigheid hebben, ze niet als volledig waterdicht worden gepromoot.

Waterbestendigheid in iPhones begrijpen

Vanaf de iPhone 7-serie introduceerde Apple het concept van waterbestendigheid in zijn smartphone-line-up. Deze apparaten hebben een IP67- of IP68-classificatie, wat aangeeft welk niveau van bescherming de iPhone biedt tegen water en stof. In praktische termen kan een iPhone met een IP67-classificatie onderdompeling in maximaal 1 meter water gedurende ongeveer 30 minuten overleven, terwijl een iPhone met een IP68-classificatie dezelfde duur zonder schade onderdompeling in maximaal 2 meter water kan weerstaan.

De Grenzen van Waterbestendigheid

Ondanks deze indrukwekkende classificaties is het belangrijk op te merken dat deze cijfers de maximale drempels vertegenwoordigen onder ideale laboratoriumomstandigheden. Realistische scenario’s kunnen onder andere hoge-velociteitwater, onder druk staande stromen of langdurige onderdompeling omvatten, die allemaal potentieel schade kunnen veroorzaken aan zelfs waterbestendige iPhones. Bovendien kan de effectiviteit van waterbestendigheid na verloop van tijd afnemen door slijtage. Het is daarom niet raadzaam om opzettelijk je iPhone aan water bloot te stellen. Het gebruik van iPhones in omgevingen met hoge luchtvochtigheid, zoals sauna’s of stoomkamers, wordt ook afgeraden.

Waterbestendigheid in oudere iPhone-modellen

Gebruikers met oudere iPhone-modellen – specifiek de iPhone 6S en eerdere modellen, inclusief de oorspronkelijke iPhone SE – moeten weten dat deze modellen niet waterbestendig zijn. Contact met elke vorm van vloeistof kan potentieel aanzienlijke schade aan deze apparaten veroorzaken. Daarom moet extra voorzichtigheid worden betracht bij het gebruik van deze iPhones in de buurt van water.

Upgraden naar een nieuwer iPhone-model

De recente update van de iPhone SE brengt niet alleen 5G-connectiviteit, een nieuwe processorchip en duurzamer glas met zich mee, maar ook waterbestendigheid. Deze functie, samen met draadloos opladen, een hoogwaardige camera, NFC en een vingerafdrukscanner, maakt de bijgewerkte iPhone SE een aantrekkelijke keuze voor gebruikers die willen upgraden. Bovendien kunnen gebruikers die upgraden naar een nieuwere iPhone-model profiteren van voortdurende ondersteuning voor de nieuwste iOS-versies en beveiligingsupdates.