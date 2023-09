Uitgever Aniplex heeft een nieuw bordspel-achtig spel aangekondigd met de titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! voor de Nintendo-Schakelaar. Deze game, die in 2024 uitkomt, is gebaseerd op de enorm populaire anime- en mangaserie Demon Slayer. Momenteel zal het echter alleen beschikbaar zijn in Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! volgt de eerste videogame-aanpassing van de franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, die in 2021 werd gelanceerd en in 2022 naar de Nintendo Switch kwam. Hoewel details over Mezase! Saikyou Taishi! zijn momenteel beperkt, de aankondigingstrailer en de officiële Demon Slayer-website bieden een glimp van wat spelers kunnen verwachten.

In tegenstelling tot de vorige vechtgame-aanpassing is Mezase! Saikyou Taishi! lijkt meer gericht op een bordspelachtige ervaring, mogelijk geïnspireerd door de populaire Mario Party-serie. Hoewel er nog geen specifieke gameplaymechanismen zijn onthuld, kunnen fans van Demon Slayer een meeslepende en boeiende ervaring verwachten, vergelijkbaar met de goed ontvangen vechtgame.

Hoewel een westerse release nog niet is bevestigd, bestaat er hoop dat fans buiten Japan ook de kans zullen krijgen om van Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Zowel Demon Slayer-enthousiastelingen kunnen hun opwinding en verwachting voor de game delen in de reacties.

