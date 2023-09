De complexiteit van het geheugen begrijpen via neuronale communicatie

Neurowetenschappers zijn al lang gefascineerd door de complexiteit en het illusoire karakter van herinneringen. Ze zijn vooral geïnteresseerd in het begrijpen hoe neuronen, de belangrijkste bouwstenen van de hersenen, en de netwerken die ze vormen, een rol spelen bij het coderen en opslaan van herinneringen. De afgelopen jaren heeft onderzoek aangetoond dat het geheugen wordt gemoduleerd door de synaptische verbindingen tussen neuronen te versterken of te verzwakken.

Neuronen hebben, in tegenstelling tot de meeste andere cellen, complexe structuren die verder reiken dan hun bolvormige cellichamen. Deze structuren, bekend als axonen en dendrieten, vertakken zich in verschillende richtingen om verbindingen met andere neuronen te vormen. Dendritische takken hebben kleine uitsteeksels, stekels genaamd, die synapsen maken met andere neuronen, waardoor communicatie en de overdracht van belangrijke berichten mogelijk is.

Studies hebben aangetoond dat een enkel neuron duizenden onafhankelijke synapsen kan hebben over zijn dendritische takken. In feite bevindt ongeveer 80% van het volume van een neuron zich in de dendrieten en axonen. Dit roept de vraag op hoe neuronen deze duizenden verbindingen onderhouden en reguleren, vooral die verbindingen die ver van het cellichaam verwijderd zijn.

In de jaren negentig toonden baanbrekende onderzoeken door neurowetenschappers Erin Schuman en Kelsey Martin het belang aan van lokale vertaling in dendrieten voor synaptische plasticiteit, het proces waarbij synapsen worden versterkt of verzwakt. Deze onderzoeken toonden aan dat eiwitsynthese in dendrieten noodzakelijk is voor de aanhoudende versterking van synaptische verbindingen, wat essentieel is voor langetermijngeheugenopslag.

Deze bevinding daagde de heersende overtuiging uit dat eiwitsynthese alleen in het cellichaam plaatsvond en dat alle eiwitten die nodig zijn in de axonen en dendrieten vanuit het cellichaam werden getransporteerd. Observationele studies hadden eerder lokale eiwitsynthese gesuggereerd, maar deze hypothese werd grotendeels verworpen als gevolg van willekeurige gebeurtenissen.

Schumans eigen onderzoek naar synaptische plasticiteit in de hippocampus, een hersengebied dat geassocieerd is met leren en geheugen, ondersteunde verder het belang van lokale eiwitsynthese. Ze ontdekte dat de van de hersenen afkomstige neurotrofe factor (BDNF), een chemische boodschapper die cruciaal is voor de groei en overleving van neuronen, een significante toename van de synaptische activiteit veroorzaakte. Deze activiteit werd echter volledig geblokkeerd wanneer de eiwitsynthese werd geremd, wat aangeeft dat onmiddellijke toegang tot nieuwe eiwitten noodzakelijk was.

Deze bevindingen leidden tot een paradigmaverschuiving in het veld, waarbij onderzoekers nu het belang erkenden van lokale eiwitsynthese bij het onderhouden en moduleren van synaptische verbindingen. Dit begrip is cruciaal voor het ontrafelen van de complexe mechanismen die ten grondslag liggen aan geheugenvorming en -opslag.

Over het geheel genomen bieden de ingewikkelde communicatie tussen neuronen en de regulatie van de eiwitsynthese in dendrieten waardevolle inzichten in de complexiteit van het geheugen. Verder onderzoek op dit gebied kan leiden tot doorbraken in het begrijpen van geheugengerelateerde stoornissen en het ontwikkelen van effectieve behandelingen.

Bronnen:

1. Het werk van Santiago Ramón y Cajal over neuronen

2. Onderzoek naar synaptische plasticiteit door Erin Schuman en Kelsey Martin

3. Onderzoek naar eiwitsynthese en langetermijngeheugen bij goudvissen en knaagdieren

4. Eric Kandels onderzoek naar eiwitsynthese in zeeslakken

5. Oswald Steward en William Levy's hypothese over lokale eiwitsynthese

6. Ontdekking van mRNA in dendrieten die coderen voor specifieke eiwitten

7. Erin Schuman's experimenten met synaptische plasticiteit en eiwitsynthese

8. De rol van de hippocampus bij geheugenverwerking