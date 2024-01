De Zon komt op boven de Aarde terwijl Astronauten zich voorbereiden op spectaculaire zonne-evenementen

In een verbluffende foto genomen door een astronaut op het Internationaal Ruimtestation is te zien hoe de Zon opkomt boven de horizon van de Aarde terwijl het station zich boven de zuidelijke Indische Oceaan bevindt. Deze fascinerende afbeelding biedt een glimp van de atmosferische lagen van de Aarde en benadrukt de komende gebeurtenissen in het Heliophysics Big Year van NASA.

De foto toont de troposfeer van de Aarde, de onderste laag van de atmosfeer, die verschijnt in tinten oranje en rood als gevolg van de verstrooiing van licht door deeltjes zoals stof, rook en smog. Boven de troposfeer ligt de wolkenvrije, blauwe stratosfeer, die zich uitstrekt tot 50 kilometer boven het oppervlak. Daarbuiten bevindt zich de mesosfeer, die de atmosferische lagen in de afbeelding compleet maakt.

Het brandpunt van het Heliophysics Big Year van NASA is de Zon, die een centrale rol speelt in de foto. Deze jaar durende viering, die begint met de ringvormige zonsverduistering in oktober 2023, zal eindigen in december 2024 met de dichtste benadering van de Parker Solar Probe van de Zon. De komende totale zonsverduistering in april 2024, die over Mexico, de Verenigde Staten en Canada zal trekken, zal niet alleen een boeiend spektakel bieden, maar ook waardevolle onderzoeksmogelijkheden.

Wetenschappers krijgen de kans om tijdens de zonsverduistering het effect van de Zon op de ionosfeer van de Aarde te bestuderen. De ionosfeer, die zich bevindt tussen 80 en 600 kilometer boven het oppervlak van de Aarde, speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van communicatiesystemen zoals radio- en GPS-signalen. In dit gebied bevinden zich ook het Internationaal Ruimtestation en verschillende satellieten in een lage baan om de Aarde.

Hoewel zonsverduisteringen astronauten op het ruimtestation soms een glimp van de schaduw van de Maan die over de Aarde trekt bieden, zien de astronauten vaker ongelooflijke zonsopkomsten, waarvan ze er tot 16 per 24 uur ervaren.

De foto, genomen op 29 september 2023 met een Nikon D5 digitale camera, is gemaakt door een lid van de Expeditie 70 bemanning. De foto is zorgvuldig verbeterd en bijgesneden om het contrast te verbeteren en lensartefacten te verwijderen. Via het ISS National Lab ondersteunt het Internationaal Ruimtestation Programma het delen van dergelijke beelden om zowel wetenschappers als het publiek van dienst te zijn. U kunt extra fascinerende beelden verkennen die zijn vastgelegd door astronauten en kosmonauten op de NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Wat is het Heliophysics Big Year?

Het Heliophysics Big Year is een jaar durende viering georganiseerd door NASA die zich richt op verschillende zonne-evenementen en verkenningen. Het begon met een ringvormige zonsverduistering in oktober 2023 en zal eindigen met de dichtste benadering van de Parker Solar Probe van de Zon in december 2024.

V: Welke onderzoeksmogelijkheden biedt de totale zonsverduistering in april 2024?

De totale zonsverduistering in april 2024 biedt wetenschappers de mogelijkheid om het effect van de Zon op de ionosfeer van de Aarde te bestuderen. Dit gebied, dat zich bevindt tussen ongeveer 80 en 600 kilometer boven het oppervlak van de Aarde, is cruciaal voor communicatiesystemen en herbergt ook het Internationaal Ruimtestation en verschillende satellieten.

V: Hoe vaak zien astronauten op het Internationaal Ruimtestation zonsopkomsten?

Astronauten aan boord van het Internationaal Ruimtestation ervaren ongeveer 16 zonsopkomsten elke 24 uur vanwege de baan van het station rond de Aarde.

V: Waar kan ik meer foto’s vinden die door astronauten zijn genomen?

U kunt een verzameling fascinerende foto’s ontdekken die zijn vastgelegd door astronauten en kosmonauten op de NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.

Bron: NASA