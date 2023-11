Nieuwe details onthuld: Final Fantasy 7 Rebirth introduceert spannende gameplay-functies en personages

Square Enix heeft onlangs een overvloed aan nieuwe gameplay-details en bijbehorende afbeeldingen van Final Fantasy 7 Rebirth gedeeld, evenals een trailer verteld door Red XIII die de gebeurtenissen uit de eerste aflevering van de trilogie samenvat. Deze samenvatting zal worden opgenomen in het hoofdmenu van de game voor spelers die een opfriscursus nodig hebben over Final Fantasy 7 Remake. Met elke nieuwe update komen fans dichter bij de langverwachte release op 29 februari 2024.

Een van de opwindende kenmerken die door de studio zijn bevestigd, is de terugkeer van de actieve en klassieke gevechtsmodi. Spelers zullen opnieuw de keuze hebben tussen snelle actie of een meer strategische en weloverwogen aanpak. Bovendien wordt een nieuwe moeilijkheidsgraad genaamd Dynamic geïntroduceerd. In deze modus kunnen spelers afscheid nemen van het traditionele levelen door de moeilijkheidsgraad van vijanden aan te passen aan de vaardigheden van de speler, waardoor het spel uitdagender wordt of gemakkelijker overwinningen mogelijk worden.

Square Enix heeft ook details onthuld over nieuwe regio’s en personages in Rebirth. Een van deze regio's is de Mythril-mijn, ooit een welvarende mijn die de wildernis met Junon verbond. De mijn raakte echter in onbruik nadat de Shinra Corporation een superieur mineraal had ontwikkeld en de mijn besmet raakte met monsters.

Er zijn ook nieuwe personages geïntroduceerd. Broden, de eigenaar van Kalm's herberg, koestert vijandigheid jegens Shinra en biedt aan om Cloud en zijn vrienden te helpen ontsnappen aan hun bedrijfsvijanden. Priscilla, een vrolijk jong meisje dat in de buurt van Junon woont, maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de dolfijn die ze traint, aangezien de nabijgelegen mako-reactor de omringende wateren heeft vervuild. Billy, de kleinzoon van Bill en eigenaar van de chocoboboerderij, verloor zijn ouders op jonge leeftijd en biedt aan om Cloud en zijn metgezellen de basisbeginselen van het vangen van chocobo te leren in ruil voor een bezoek aan de winkel van zijn zus. Ten slotte runt Chloe, Billy's hartelijke zus, een winkel op de ranch waar ze knutselmaterialen en andere curiosa verkoopt.

Naast de nieuwe personages heeft Square Enix de Synergy-vaardigheden uitgebreid die beschikbaar zullen zijn in Rebirth. Met deze functie kunnen twee personages krachtige gezamenlijke aanvallen uitvoeren, waarbij verschillende vaardigheden worden ontgrendeld naarmate de spelers een hoger niveau in hun groep bereiken. Voorbeelden van deze Synergy-vaardigheden zijn onder meer dat Cloud Tifa op een vijand lanceert voor een tandemaanval genaamd Relentless Rush, en dat Barret Red XIII met hoge snelheid slingert om Overfang uit te voeren.

Bovendien heeft Square Enix nieuwe details onthuld over de gameplay-mechanica van Red XIII, die voor het eerst een speelbaar personage wordt. De vaardigheden van Red XIII draaien om snelle fysieke aanvallen en magische aanvallen op lange afstand, zoals de Starfust Ray. Zijn unieke vaardigheid, Vengeance Mode, stelt hem in staat de kracht van vijandelijke aanvallen tegen hen te keren.

Nu de releasedatum dichterbij komt, kunnen fans nog meer spannende updates en verrassingen verwachten van Final Fantasy 7 Rebirth. Met de toevoeging van een nieuwe, op Zack gerichte verhaallijn en de mogelijke opname van Sephiroth's retrospectief uit Final Fantasy 7 Ever Crisis, belooft de game een spannende ervaring te worden voor zowel ervaren spelers als nieuwkomers.

FAQ:

Vraag: Wanneer is de releasedatum voor Final Fantasy 7 Rebirth?

A: De game wordt op 29 februari 2024 uitgebracht.

Vraag: Zal ​​Final Fantasy 7 Rebirth nieuwe gameplay-modi bevatten?

A: Ja, spelers kunnen de terugkeer van de actieve en klassieke gevechtsmodi verwachten, evenals de toevoeging van een nieuwe moeilijkheidsgraad genaamd Dynamic.

Vraag: Zijn er nieuwe personages in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Ja, de game introduceert nieuwe personages, waaronder Broden, Priscilla, Billy en Chloe.

Vraag: Wat zijn Synergy-vaardigheden in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Synergievaardigheden zijn krachtige gezamenlijke aanvallen die twee personages samen kunnen uitvoeren, waarbij extra vaardigheden worden ontgrendeld naarmate de spelers een hoger niveau in hun groep bereiken.

Vraag: Zal ​​Red XIII een speelbaar personage zijn in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Ja, Red XIII zal een speelbaar personage in de game zijn, met unieke gevechtsvaardigheden en een vaardigheid genaamd Vengeance Mode.

Vraag: Zijn er verbanden tussen Final Fantasy 7 Rebirth en Final Fantasy 7 Ever Crisis?

A: Ja, Final Fantasy 7 Rebirth zal een nieuwe verhaallijn bevatten die zich op Zack concentreert, en er kunnen ook elementen uit Sephiroth's retrospectief zijn opgenomen in Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Bron: IGN Frankrijk)