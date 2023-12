De laatste ontdekkingen bij CERN: Het mysterie van donkere fotonen verkennen

CERN, de bekende deeltjesversneller, heeft onlangs nieuwe gegevens vrijgegeven van zijn laatste reeks experimenten, bekend als Run 3. Onder de bevindingen zijn inzichten in de ongrijpbare deeltjes die bekend staan als donkere fotonen. Maar waar zijn de wetenschappers bij CERN precies mee bezig geweest, en waarom hebben ze interesse in donkere fotonen?

Run 3 is significant omdat het plaatsvond na een pauze in de experimenten, waardoor er nieuwe upgrades konden worden gedaan aan de Large Hadron Collider (LHC), met als resultaat een hogere instantane luminositeit en meer deeltjesbotsingen. In de geanalyseerde gegevens van augustus 2023 onderzocht het Compact Muon Solenoid (CMS) team bij CERN specifiek het verval van Higgs bosonen om te zoeken naar donkere fotonen.

Donkere fotonen, als ze bestaan, zouden langlevende deeltjes zijn die buiten het bereik vallen van het standaardmodel van de natuurkunde. Ze worden verondersteld geassocieerd te zijn met donkere materie, een mysterieuze substantie die geen licht uitzendt maar wel zwaartekrachtseffecten uitoefent. De interactie tussen deeltjes donkere materie zou donkere fotonen omvatten, vergelijkbaar met hoe gewone fotonen betrokken zijn bij elektromagnetisme.

Hoewel de gegevens van CERN uit deze experimenten geen definitief bewijs leveren voor het bestaan van donkere fotonen, tonen ze wel vooruitgang in de analyse van deeltjesbotsingen. Het CMS-team maakt gebruik van een algoritmisch systeem genaamd “de trigger” om potentieel interessante botsingsgegevens te identificeren en op te slaan, terwijl de rest wordt verwijderd. Dit maakt efficiëntere opslag en analyse van gegevens mogelijk.

Het gebrek aan bewijs voor donkere fotonen tot nu toe betekent niet per se een teleurstellende uitkomst. Het stelt wetenschappers in staat om hun modellen te verfijnen en hun zoektocht te concentreren op gebieden waar nog geen doorbraakgegevens zijn gevonden. Met de verbeteringen in gegevensverzameling en -analyse is de kans op het ontdekken van donkere fotonen bij CERN aanzienlijk toegenomen.

Tot slot werpen de recente bevindingen van CERN licht op de voortdurende verkenning van donkere fotonen. Hoewel definitief bewijs nog niet is gevonden, bieden de vooruitgang in technologie en analysetechnieken optimisme voor toekomstige ontdekkingen op het gebied van de deeltjesfysica.

