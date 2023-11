Onderzoek naar twee decennia van vooruitgang op het internationale ruimtestation

Het Internationale Ruimtestation (ISS) viert vandaag een belangrijke mijlpaal, aangezien het 25 jaar bestaat. Sinds zijn oprichting in 1998 loopt het ISS voorop op het gebied van ruimteverkenning, bevordert het talloze wetenschappelijke ontwikkelingen en biedt het een platform voor internationale samenwerking.

Een van de belangrijkste onderzoeksgebieden aan het ISS is de ruimtebiologie. Dankzij de unieke microzwaartekrachtomgeving van het station kunnen wetenschappers de effecten van gewichtloosheid op verschillende biologische processen bestuderen. In een recent onderzoek ondergingen vier astronauten oogscans als onderdeel van biomedisch onderzoek. De scans werden op afstand uitgevoerd, waarbij artsen op de grond het proces in de gaten hielden via communicatieapparatuur die door de bemanning was opgesteld.

Ondertussen zijn astronauten aan boord van het ISS bezig geweest met trainingsoefeningen met betrekking tot ruimtevaartuigoperaties. Commandant Andreas Mogensen oefende samen met zijn medebemanningsleden de los- en landingsprocedures van het SpaceX Dragon Endurance-ruimtevaartuig met behulp van de boordcomputers van de bemanning. De bemanning ontving ook medische benodigdheden van het ruimtevaartuig en maakte deze klaar voor opslag.

Ruimtebotanica en stamcelonderzoek zijn ook belangrijke aandachtsgebieden geweest. Astronaut Loral O'Hara voerde een ruimtebotanisch onderzoek uit om STEM-onderwijs onder stamleden te promoten. Deze studie omvatte het blootstellen van zaden aan microzwaartekracht gedurende enkele maanden, gevolgd door ze te vergelijken met dezelfde zaden die op aarde waren achtergebleven. Satoshi Furukawa voerde daarentegen een onderzoek uit naar hoe cellen de zwaartekracht waarnemen door monsters onder een microscoop te observeren in de Kibo-laboratoriummodule.

In het Roscosmos-segment van het ISS voerde kosmonaut Oleg Kononenko controles uit op de verschillende systemen van de Nauka-wetenschapsmodule. Een ander bemanningslid, Nikolai Chub, hield zijn hartactiviteit in de gaten en maakte de luchtkanalen in de modules schoon. Konstantin Borisov droeg een pet vol sensoren terwijl hij futuristische planetaire en robotachtige piloottechnieken op een computer oefende.

De afgelopen 25 jaar heeft het ISS gediend als knooppunt voor mondiale wetenschappelijke samenwerking. Met astronauten uit 21 landen en bezoekers uit 108 landen en gebieden heeft het station meer dan 3,000 onderzoeks- en onderwijsonderzoeken gefaciliteerd. Deze gezamenlijke inspanning heeft niet alleen ons begrip van de ruimte vergroot, maar heeft ook landen samengebracht in het nastreven van kennis.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is het Internationale Ruimtestation (ISS)?

Het Internationale Ruimtestation is een bewoonbaar ruimtestation dat zich in een lage baan om de aarde bevindt. Het dient als laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking tussen verschillende landen.

2. Wat is de primaire focus van het onderzoek naar het ISS?

Het ISS voert onderzoek uit op verschillende gebieden, waaronder ruimtebiologie, natuurkunde, scheikunde, astronomie en menselijke gezondheid. Deze onderzoeken zijn bedoeld om ons begrip van de ruimte te vergroten en bij te dragen aan wetenschappelijke vooruitgang.

3. Hoe lang is het ISS in gebruik?

Het ISS werd gelanceerd in 1998, toen de eerste module, Zarya, werd opgestegen vanaf het Bajkonoer-kosmodroom in Kazachstan. Het is sinds november 2000 onafgebroken bezet.

4. Wat is microzwaartekracht en waarom is het belangrijk voor onderzoek?

Microzwaartekracht verwijst naar de toestand waarin de zwaartekracht sterk wordt verminderd, zoals in de ruimte. Het stelt wetenschappers in staat te bestuderen hoe verschillende fysieke en biologische processen zich gedragen zonder de tussenkomst van de zwaartekracht van de aarde, wat leidt tot unieke inzichten en ontdekkingen.

5. Hoe heeft het ISS bijgedragen aan de internationale samenwerking?

Het ISS heeft astronauten en onderzoekers uit verschillende landen samengebracht, waardoor samenwerking en teamwerk zijn bevorderd. Het heeft gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk gemaakt en gediend als platform voor het delen van kennis en hulpbronnen tussen landen.