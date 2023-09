Astronaut Frank Rubio vestigt record voor onafgebroken dagen in de ruimte

By

Astronaut Frank Rubio heeft het enige ruimtevluchtrecord van NASA verbroken door 356 aaneengesloten dagen in de ruimte door te brengen. Rubio maakt samen met zijn medebemanningsleden commandant Sergej Prokopjev en boordwerktuigkundigen Dmitri Petelin al meer dan een jaar deel uit van de bemanning van Expeditie 69 aan boord van het Internationale Ruimtestation (ISS).

Rubio's recordbrekende missie werd gevierd door astronaut Mark Vande Hei, die eerder het record van 355 aaneengesloten dagen in de ruimte had. Vande Hei feliciteerde Rubio tijdens een vooraf opgenomen ruimte-tot-grond-gesprek op 5 september.

De huidige bemanning van Expeditie 69 bestaat uit twee afzonderlijke groepen, waarvan er één al bijna een jaar op het ruimtestation is. De andere groep, waaronder Rubio, is sinds 27 augustus aan boord. Aan het einde van de maand zullen de langstzittende bemanningsleden vertrekken, wat het einde markeert van hun recordbrekende periode in de ruimte.

Ondertussen bereiden drie nieuwe bemanningsleden zich voor om zich bij het ISS aan te sluiten. NASA-astronaut Loral O'Hara zal samen met Roscosmos-kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub lanceren vanaf het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan op een Sojoez MS-24 bemanningsschip. Ze zullen naar verwachting iets meer dan drie uur na de lancering aanmeren bij de Rassvet-module van het ISS.

De nieuwe bemanning zal tijdens hun zes maanden durende missie geavanceerd ruimteonderzoek uitvoeren. Dit omvat wetenschappelijke experimenten met microzwaartekracht die zullen bijdragen aan ons begrip van de levensomstandigheden in de ruimte en die mensen zowel op aarde als in de ruimte ten goede zullen komen.

Naast de lopende activiteiten op het ISS kunnen ruimteliefhebbers op de hoogte blijven door de ruimtestationblog @space_station en @ISS_Research op sociale mediaplatforms te volgen. Wekelijkse videohoogtepunten zijn ook te vinden op de NASA-video-updatepagina.

