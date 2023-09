Crash Team Rumble Seizoen 2: Nieuwe kaarten, modus, held en Battle Pass

Crash Team Rumble Seizoen 2 is gearriveerd met spannende nieuwe toevoegingen aan de game. Spelers kunnen nieuwe kaarten, een nieuwe modus, een nieuwe held en een geheel nieuwe gevechtspas verwachten. De nieuwste update brengt een frisse kijk op de game en biedt nieuwe manieren om te spelen en eindeloos plezier voor Crash-fans.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van seizoen 2 is de introductie van de Party Mode. Deze coöp-remix voor 4 spelers biedt een onderbreking van competitieve wedstrijden en laat spelers ontspannen. Het bestaat uit 5 verschillende minigamerondes, elk met zijn eigen uitdagingen. Teamwerk is cruciaal omdat spelers moeten samenwerken om taken uit te voeren en klokken moeten verzamelen om hun resterende tijd te vergroten. Als je elke Party Mode Wave onder de knie hebt, kun je zelfs een geheime Boss Wave ontgrendelen, waardoor de vaardigheden van Crash-veteranen op de proef worden gesteld.

De Party Mode-rondes bieden verschillende soorten gameplay. In Speed ​​Run racen spelers door speedpads terwijl ze gevaren zoals bumpers en nitrokratten vermijden. Wat is Cookin? vereist dat spelers specifieke ingrediënten verzamelen en deze toevoegen aan een pot die over de kaart reist. Get Lit daagt spelers uit om een ​​kaars te gebruiken om lantaarns aan te steken die rond een toren verspreid zijn voordat de tijd om is. In Dig It zoeken spelers naar begraven botten en zetten ze in het midden weer in elkaar om een ​​volledig skelet bloot te leggen. Ten slotte geeft Balloon Bounce, dat later in seizoen 2 uitkomt, spelers de opdracht om over ballonnen te springen om punten te scoren.

Bovendien introduceert seizoen 2 een nieuwe held genaamd Ripto. Dit personage, afkomstig uit het Spyro-universum, hanteert een scepter en beschikt over dodelijke en krachtige spreuken. Ripto's vaardigheden omvatten het lanceren van vuurballen, het oproepen van bliksem en het creëren van tsunami-golven. Ervaren spelers kunnen deze vaardigheden combineren om verwoestende combo's te ontketenen. Ripto zal later in het seizoen beschikbaar zijn.

Als aanvulling op de nieuwe gameplay-functies biedt seizoen 2 twee nieuwe kaarten: Waste Deep en Jazz Junction. Waste Deep neemt spelers mee naar gevaarlijke riolen vol experimenten van Cortex, terwijl Jazz Junction een levendige nachtelijke map is met een jazzy sfeer. Elke kaart biedt zijn eigen unieke uitdagingen en verrassingen.

Ten slotte wordt Seizoen 2 geleverd met een Battle Pass met 100 niveaus, waarmee spelers de kans krijgen om nieuwe skins, cosmetica, muziek en meer te ontgrendelen. De Battle Pass kan worden verkregen via de Crash Team Rumble Deluxe Edition of afzonderlijk worden aangeschaft.

Crash Team Rumble Seizoen 2 is nu live en brengt een schat aan spannende content naar de game. Of je nu fan bent van intense competitie of coöperatieve gameplay, deze update heeft voor iedere Crash-liefhebber iets te bieden. Mis de actie niet!

