Er wachten nieuwe avonturen in de Spaceport Expansion DLC voor Construction Simulator

Construction Simulator, ontwikkeld door Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, neemt spelers mee op een spannende reis met zijn nieuwste uitbreiding. De Spaceport Expansion DLC introduceert een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden voor bouwliefhebbers op verschillende spelplatforms.

Ga op een onafhankelijke en meeslepende campagnekaart die tot je verbeelding zal spreken. Met meer dan 40 uur aan extra inhoud zijn er talloze mogelijkheden om uw bouwvaardigheden te demonstreren en uitdagende projecten aan te pakken. De DLC geeft een dynamische draai aan het spel, waardoor spelers hun eigen raketlanceerbasis kunnen ontwerpen en bouwen.

Terwijl je de sterren verkent met de Spaceport Expansion DLC voor Construction Simulator, kun je de rol van een ervaren aannemer op je nemen en de toekomst van de ruimteverkenning vormgeven. Van het leggen van fundamenten voor lanceerplatforms tot het samenstellen van ingewikkelde raketcomponenten: de game biedt een realistische ervaring die zeker je verlangen naar creativiteit en innovatie zal bevredigen.

De Spaceport Expansion DLC is beschikbaar op populaire gameplatforms, waaronder PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc. Bundel online je krachten met vrienden en doe mee aan spannende coöp-gameplay voor meerdere spelers terwijl je samenwerkt om monumentale bouwprojecten te volbrengen.

Maak je klaar om een ​​nieuw niveau van spanning en avontuur te ontgrendelen in Construction Simulator. Duik in de Spaceport Expansion DLC en zie hoe de wonderen van de ruimte zich voor je ogen ontvouwen. Ben jij klaar om de toekomst van de ruimteverkenning vorm te geven?

FAQ:

Vraag: Wat is Construction Simulator?

A: Construction Simulator is een online coöp-bouwsimulatiespel voor meerdere spelers waarin spelers de rol aannemen van een bouwaannemer en verschillende bouwprojecten aanpakken.

Vraag: Wat biedt de Spaceport Expansion DLC?

A: De Spaceport Expansion DLC introduceert een nieuwe campagnekaart, meer dan 40 uur aan extra content en de mogelijkheid om een ​​raketlanceringsbasis te bouwen.

Vraag: Op welke platforms is de Spaceport Expansion DLC beschikbaar?

A: De Spaceport Expansion DLC is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc.