Nieuwe cocktailbar in het centrum van Kalamazoo biedt exclusieve jaarkorting voor de gemeenschap

Downtown Kalamazoo's nieuwste toevoeging aan de cocktailscene, Dabney & Co., schudt de boel op en biedt een unieke kans voor cocktailliefhebbers. Ter gelegenheid van hun eenjarig jubileum, dat samenvalt met de grootste baravond van het jaar, geeft de trendy cocktailbar iets terug aan de gemeenschap door 50 gelukkige klanten een sleutelhanger te schenken waarmee ze een jaar lang korting kunnen krijgen.

In plaats van alleen maar hun mijlpaal te vieren, wil Dabney & Co. dankbaarheid uiten aan haar trouwe klanten en op een zinvolle manier bijdragen aan de levendige gemeenschap in het centrum van Kalamazoo. De sleutelhanger, die aan de gelukkigen wordt geschonken, geeft gedurende heel 15 een royale korting van 2024% op alle bestellingen.

Met een scala aan zorgvuldig vervaardigde cocktails is Dabney & Co. snel een populaire bestemming geworden voor cocktailkenners en mensen die op zoek zijn naar een heerlijke avond in het centrum van Kalamazoo. Van klassieke brouwsels tot innovatieve mixologische creaties, de deskundige mixologen van de bar laten geen middel onberoerd in hun zoektocht naar het perfecte plengoffer.

Dabney & Co. is ontworpen om een ​​inclusieve en uitnodigende sfeer te creëren en verwelkomt zowel beginners als doorgewinterde cocktailliefhebbers. De toewijding van de bar aan kwaliteit, creativiteit en uitstekende service heeft hen een toegewijde aanhang en talloze onderscheidingen binnen de lokale mixologiescene opgeleverd.

FAQ:

Vraag: Wanneer begint de jaarkorting bij Dabney & Co.?

A: De korting gaat in bij ontvangst van de sleutelhanger en is het hele jaar 2024 geldig.

Vraag: Kan ik de jaarkorting voor elke bestelling gebruiken?

A: Ja, de korting van 15% is van toepassing op alle bestellingen die in 2024 bij Dabney & Co. worden geplaatst.

Vraag: Hoe kan ik meedoen en kans maken op de sleutelhanger?

A: De weggeefactie is exclusief voor het eenjarig jubileum van Dabney & Co. op woensdag 22 november. Klanten die op deze dag een aankoop doen, doen mee aan de loting voor de sleutelhanger.