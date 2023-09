De erfenis van Dolly the Sheep: een revolutie in de regeneratieve geneeskunde

Professor Sir Ian Wilmut, een van de makers van Dolly the Sheep, 's werelds eerste gekloonde zoogdier, overleed op 79-jarige leeftijd. Zijn baanbrekende werk aan het Roslin Institute in Edinburgh leidde niet alleen tot de geboorte van Dolly, maar legde ook de basis voor stamcelonderzoek en regeneratieve geneeskunde.

Regeneratieve geneeskunde, een vakgebied dat is ontwikkeld door professor Wilmut, heeft een enorm potentieel om het lichaam in staat te stellen beschadigd weefsel te regenereren, en zo een middel te bieden om verschillende ouderdomsziekten te genezen en een langer, gezonder leven te bevorderen.

De oprichting van Dolly in 1996 werd alom geprezen als een van de belangrijkste wetenschappelijke prestaties van de 20e eeuw. Professor Wilmut en zijn team gebruikten een cel uit de borstklier van een dood volwassen schaap om een ​​genetisch identiek levend dier te creëren. Dit proces omvatte het inbrengen van het DNA van de volwassen cel in een leeg schaapsei, het stimuleren ervan met elektriciteit en chemicaliën, en het vervolgens implanteren in een surrogaatschaap totdat het de volledige termijn had bereikt.

Hoewel Dolly's geboorte werd gevierd als een wetenschappelijke mijlpaal, leidde het ook tot angst over de mogelijkheid van het klonen van mensen. De Amerikaanse president Bill Clinton kondigde snel een verbod op experimenten met het klonen van mensen aan, wat de door velen gedeelde zorgen weerspiegelde. Professor Wilmut benadrukte echter dat de creatie van Dolly bedoeld was voor de verbetering van de mensheid, vooral bij het vinden van behandelingen voor slopende ziekten.

Professor Wilmut stelde zich voor om dezelfde technologie te gebruiken die Dolly tot leven bracht, om hersen- en spierweefsel te laten groeien dat in patiënten kon worden getransplanteerd. Hij hoopte een cel van een patiënt die aan ziekten als Parkinson lijdt, te transformeren naar een embryonale toestand en deze te begeleiden tot zenuwcellen die beschadigde delen van de hersenen kunnen vervangen.

Terwijl therapeutisch klonen met behulp van menselijk embryonaal materiaal te maken kreeg met controverses en wettelijke beperkingen, leidde daaropvolgend onderzoek in Japan tot de ontdekking van geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPS). Deze cellen gedragen zich als embryonale stamcellen, maar er is geen klonering nodig. Onderzoekers over de hele wereld hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het kweken van een breed scala aan cellen met behulp van IPS, met voortdurende inspanningen om de veiligheid en werkzaamheid ervan te garanderen voordat ze overgaan tot klinische proeven.

Terugkijkend kan het zijn dat Dolly's geboorte niet de beoogde paradigmaverschuiving heeft teweeggebracht, zonder dat er legers van klonen of wonderbaarlijke genezingen zijn ontstaan. Niettemin blijft Dolly's betekenis als wetenschappelijk icoon bestaan, als symbool voor de baanbrekende prestaties van de onderzoekers van het Roslin Institute. Hun werk veroorzaakte een revolutie in het medisch onderzoek die in de toekomst ongetwijfeld zal bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van talloze individuen.

Bronnen:

Origineel artikel van Pallab Ghosh: [BRON]