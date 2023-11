Nieuwe en verbeterde prestaties: Cities: Skylines II-uitbreidingsroutekaart uitgesteld vanwege verbeteringen

Cities: Skylines II, het geliefde simulatiespel voor het bouwen van steden, ontwikkeld door Colossal Order, heeft een vertraging aangekondigd in de uitbreidingsroutekaart. Als reactie op feedback van spelers over prestatieproblemen op de pc-versie en de beslissing om de console-release uit te stellen tot 2024, heeft het ontwikkelingsteam besloten prioriteit te geven aan uitgebreidere prestaties en bugfixes voordat nieuwe content wordt uitgerold. CEO Mariina Hallikainen uitte haar excuses voor de vertraging in een recente blogpost, waarbij ze het belang benadrukte van het verzekeren van een solide basis voordat nieuwe functies worden toegevoegd.

De inhoud van de uitbreidingspas voor Cities: Skylines II is met een kwart uitgesteld. Het Beach Properties asset pack, oorspronkelijk gepland voor release in het vierde kwartaal van 4, komt nu uit in het eerste kwartaal van 2023. Bovendien zijn de makerspakketten Modern Architecture en Urban Promenades, oorspronkelijk gepland voor het eerste kwartaal van 1, verplaatst naar het tweede kwartaal van 2024. De Deluxe Relax en Soft Rockradiostations zullen ook vertragingen ondervinden, met respectievelijk de releasedatums voor het eerste en tweede kwartaal van 1. De Bridges & Ports-uitbreiding blijft echter op koers voor een release in het tweede kwartaal van 2024.

De focus op prestaties en bugfixes komt voort uit de toewijding om de zorgen van de spelersgemeenschap weg te nemen. CEO Hallikainen legde uit dat het ontwikkelingsteam tijd besteedt aan het oplossen van complexere problemen na het aanpakken van snelle oplossingen. Het team werkt momenteel aan het verbeteren van de GPU-prestaties door middel van grafische detailaanpassingen en zal vervolgens overgaan tot CPU-optimalisaties voor stotteroplossingen. Ze beoordelen actief bugrapporten van spelers, waarbij al 100 reproduceerbare problemen zijn geïdentificeerd en nog eens 100 rapporten die verder worden onderzocht.

In de aanloop naar de lancering van de game verhoogden Colossal Order en uitgever Paradox Interactive de minimale en aanbevolen specificaties, waarbij ze erkenden dat ze de gewenste benchmarks niet hadden bereikt. Desondanks besloten ze door te gaan met de release zoals gepland. Bij de release uitten fans echter hun teleurstelling over de prestaties, daarbij verwijzend naar bugs en een gebrek aan optimalisatie, zelfs op geavanceerde hardware.

Ondanks de aanvankelijke tegenslag streeft Colossal Order ernaar de stabiliteit van het spel te verbeteren. Zodra ze de prestatieproblemen van de pc-versie hebben aangepakt, zullen ze hun focus verleggen naar de console-release en DLC-inhoud. Het is duidelijk dat het ontwikkelingsteam vastbesloten is om spelers een verbeterde en plezierige ervaring te bieden terwijl ze ijverig blijven werken aan het perfectioneren van Cities: Skylines II.

Veelgestelde vragen

Vraag: Waarom wordt de uitbreidingsroutekaart voor Cities: Skylines II uitgesteld?

A: Het ontwikkelingsteam heeft besloten prioriteit te geven aan prestaties en bugfixes op basis van feedback van spelers over de prestaties van de pc-versie en het uitstel van de release voor de console.

Vraag: Op welke inhoud van de uitbreidingspas is de vertraging van invloed?

A: Het Beach Properties asset pack, de Modern Architecture en Urban Promenades creator packs en de Deluxe Relax en Soft Rock radiostations zullen allemaal vertragingen zien in hun releasedatums.

Vraag: Op welke problemen concentreert het ontwikkelingsteam zich tijdens deze vertraging?

A: Het team concentreert zich op het oplossen van complexe bugs en het optimaliseren van de prestaties, te beginnen met grafische aanpassingen voor de GPU-prestaties en verder te gaan met CPU-optimalisaties voor het oplossen van haperingen.

Vraag: Zal ​​de vertraging gevolgen hebben voor de Bridges & Ports-uitbreidingsrelease?

A: Nee, de Bridges & Ports-uitbreiding blijft op schema voor een release in het tweede kwartaal van 2.

Vraag: Wat is het plan van het team na het aanpakken van de prestatieproblemen op de pc-versie?

A: Na het verbeteren van de stabiliteit van de pc-versie zal het team hun focus verleggen naar de console-release en DLC-inhoud.