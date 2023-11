Nieuw artikel: Laat vintage nostalgie los met het Lossy Pedal van Chase Bliss

In de wereld van muziekapparatuur is er een groeiende fascinatie voor het omarmen van de gebroken en lo-fi geluiden uit het verleden. En niemand doet het beter dan Chase Bliss, een gerenommeerd bedrijf dat bekend staat om hun expertise in het maken van pedalen die je instrumenten naar een rijk van vintage nostalgie brengen. Hun nieuwste creatie, het Lossy-pedaal, is een opmerkelijke samenwerking met Goodhertz, een plug-inmaker van het hoogste niveau met een indrukwekkende lo-fi-stamboom.

Het hart van het Lossy-pedaal ligt in de Loss-controle, die drie onderscheidende modi biedt, die elk een uniek karakter aan het geluid toevoegen. Of je nu de vertrouwde MP3-sfeer met lage bitsnelheid verlangt, de uitgeklede compressiefrequenties voor een blikkerige toon, of de betoverende glitches van Phase Jitter, Lossy heeft het allemaal. En binnen deze modi zijn de mogelijkheden eindeloos, waardoor je de intensiteit en het algehele effect kunt verfijnen met de Loss- en Global-knoppen.

Pakketwisseling is een ander opvallend kenmerk van het Lossy-pedaal. Als u dit uitschakelt, krijgt u de pure essentie van Lossy, terwijl het inschakelen van Packet Loss uitval introduceert die doet denken aan een slechte mobiele verbinding. Als alternatief kunt u door over te schakelen naar Packet Repeat deze gaten opvullen met bevroren audio, die doet denken aan een overgeslagen cd. Om de frequentie van deze onderbrekingen te regelen, past u eenvoudigweg de snelheidsknop aan.

Een bijzonder fascinerend aspect van het Lossy-pedaal is de speciale Freeze-functie. In tegenstelling tot andere pedalen herhaalt het niet alleen het laatste audiofragment voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan evolueert het in de loop van de tijd, waarbij de noten worden uitgerekt en getransformeerd terwijl je speelt. Hierdoor kun je boeiende ambient-pads, drones en steeds veranderende soundscapes creëren.

Om een ​​samenhangend en gepolijst geluid te garanderen, biedt het Lossy-pedaal ook een filter- en reverbsectie. Deze extra componenten helpen bij het naadloos samenvoegen van alle elementen. Verborgen in het pedaal zit een limiter- en automatische versterkingsfunctie die de ingewikkelde details van het Loss-effect laat zien, waardoor verlies van muzikale nuances wordt voorkomen.

Voor degenen die graag een reis door vintage soundscapes willen maken, is het Lossy-pedaal exclusief verkrijgbaar via de officiële Chase Bliss-website. Elke pedaalaankoop, geprijsd op $399, omvat een royale korting van 50% op de Goodhertz Lossy-plug-in die de inspiratie vormde voor de creatie ervan, doorgaans geprijsd op $79.

FAQ

1. Kan het Lossy-pedaal het geluid van een MP3 van lage kwaliteit reproduceren?

Ja, het Lossy-pedaal biedt een standaardmodus die het vertrouwde geluid levert van een mp3 met lage bitsnelheid, waardoor herinneringen aan het digitale tijdperk van eind jaren 90 worden opgeroepen.

2. Wat is het doel van de Packets-schakelaar op het Lossy-pedaal?

Met de Packets-schakelaar kunt u uitval of vastgelopen audio in uw geluid introduceren, die doen denken aan respectievelijk een slechte mobiele verbinding of een overslaande cd.

3. Hoe werkt de Freeze-functie op het Lossy-pedaal?

In tegenstelling tot traditionele pedalen die het laatste audiomoment herhalen, evolueert de Freeze-functie in de loop van de tijd, waardoor noten worden uitgerekt en ambient pads, drones en verschuivende soundscapes worden gecreëerd.

4. Waar kan ik het Lossy-pedaal kopen?

Het Lossy-pedaal is exclusief te koop op de officiële Chase Bliss-website.

5. Is er korting op de Goodhertz Lossy plugin bij aankoop van het Lossy pedaal?

Ja, als je het Lossy-pedaal koopt, krijg je 50% korting op de Goodhertz Lossy-plug-in, die normaal gesproken $ 79 kost.