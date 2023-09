Een revolutionaire doorbraak in gegevensopslag: Cerabyte's op keramische nanolagen gebaseerde technologie

Cerabyte, een veelbelovende Duitse opslagstartup, gaat de opslagmarkt van $500 miljard opschudden met zijn baanbrekende op keramische nanolagen gebaseerde opslagoplossing. Het bedrijf beweert dat zijn innovatieve technologie de totale eigendomskosten (TCO) van datacenteropslag met maar liefst 75% zal verlagen. Met de aankomende CeraMemory-cartridges en CeraTape is Cerabyte van plan een revolutie teweeg te brengen in de dichtheid, prestaties, toegangsparadigma's en tegemoet te komen aan de kosten- en duurzaamheidseisen van datacenters.

De sleutel tot de technologie van Cerabyte ligt in anorganische nanolagen gemaakt van keramiek, die slechts 50-100 atomen dik zijn. Door de keramische dataopslagtechnologie op te schalen van bitgroottes van 100 nm naar 3 nm verwacht Cerabyte de datadichtheid te verhogen van gigabytes per vierkante centimeter (GB/cm2) naar terabytes per vierkante centimeter (TB/cm2). Deze schaalvergroting zal naar verwachting resulteren in CeraMemory-cartridges die tussen de 10 petabytes (PB) en 100 PB kunnen opslaan, en CeraTape met een capaciteit tot 1 exabyte (EB) per tape.

Om gegevens op CeraMemory vast te leggen, maakt Cerabyte gebruik van laser- of deeltjesstralen die datamatrices structureren, vergelijkbaar met QR-codes. Het lezen van gegevens kan worden bereikt door middel van microscopische beeldvormingstechnieken met hoge resolutie of elektronenbundelmicroscopie. De start-up benadrukt in hun roadmaps dat deeltjesbundels en elektronenmicroscopie alleen nodig zullen zijn bij de hoogste dichtheden.

Naast indrukwekkende opslagcapaciteiten beschikt de technologie van Cerabyte ook over uitzonderlijke prestaties. Het bedrijf beweert dat zijn technologie lees- en schrijfsnelheden in het bereik van gigabytes per seconde (GB/s) kan bereiken. Bovendien worden deze technologieën gekenmerkt als energiezuinige en veelbelovende energie-efficiënte operaties.

Een ander opmerkelijk aspect van keramische opslag is de duurzaamheid en lange levensduur. Cerabyte stelt dat zijn media meer dan 5,000 jaar meegaan, zelfs onder extreme temperatuuromstandigheden variërend van -273°C (-460°F) tot 300°C (570°F). Bovendien is CeraMemory bestand tegen corrosieve, zure, radioactieve omgevingen en tegen verstoring van elektromagnetische pulsen (EMP).

De CeraMemory-cartridges lijken op vellen met keramische coatings, die bij nadere inspectie lijken op quasi-geperforeerde kaarten op nanoschaal. CeraTape heeft een substraatdikte van 5 µm en een keramische coating van 10 nm dik. Deze meerlaagse tapes maken schaaldichtheden van TB/cm2 mogelijk.

Cerabyte werkt nauw samen met grote industriële spelers in aanverwante technologie- en productiesegmenten, waardoor de geloofwaardigheid verder wordt vergroot. Er wordt lang uitgekeken naar hun aanstaande presentatie op de Storage Developer Conference 2023 in Fremont, Californië, en er wordt verwacht dat ze meer details zullen geven over deze geavanceerde technologie.

Concluderend presenteert Cerabyte's op keramische nanolagen gebaseerde opslag een baanbrekende oplossing die belooft een revolutie teweeg te brengen in de dataopslagindustrie. Als hun beweringen waar zijn, heeft de technologie het potentieel om de kosten aanzienlijk te verlagen, de datadichtheid te verhogen en uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid te bieden.

