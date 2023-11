Epic Games beschuldigt Google van roofzuchtige praktijken in antitrustproces

By

In een recent antitrustproces beschuldigde CEO van Epic Games, Tim Sweeney, technologiegigant Google ervan duistere tactieken te gebruiken om zijn roofzuchtige betalingssysteem in stand te houden. Sweeney getuigde ruim twee uur lang en benadrukte de rol van Google bij het onderdrukken van de concurrentie op de markt voor Android-apps. Deze rechtszaak is een van de twee antitrustzaken waarmee Google momenteel wordt geconfronteerd en vormt een aanzienlijke bedreiging voor zijn technologie-imperium ter waarde van 1.7 biljoen dollar.

Terwijl Google-CEO Sundar Pichai de praktijken van zijn bedrijf bij het runnen van de Play Store verdedigde, schetste Sweeney een ander beeld. Hij beschreef Google als een manipulatieve monopolist die Epic Games ervan probeerde te weerhouden met hen te concurreren door middel van verschillende financiële prikkels. Sweeney wees deze aanbiedingen af, wat er uiteindelijk toe leidde dat Epic Games zijn populaire game, Fortnite, op zijn eigen website uitbracht.

Het onafhankelijk distribueren van Fortnite bleek echter een uitdaging vanwege de obstructie van Google en het gebruik van waarschuwingsschermen die spelers ervan weerhielden de game te downloaden. Sweeney benadrukte dat de acties van Google hun succes in de weg stonden en portretteerde hen als een geduchte tegenstander.

Ondanks de obstakels bracht Epic Games in 2020 Fortnite uit in de Play Store en implementeerde tegelijkertijd een geheim plan genaamd ‘Project Liberty’. Dit plan omvatte de introductie van een alternatieve betalingsoptie binnen de app, die onmiddellijk werd geblokkeerd door zowel Google als Apple. Als reactie daarop heeft Epic Games antitrustrechtszaken aangespannen, waarbij deze werden bestempeld als een strijd voor eerlijke concurrentie in de game-industrie.

Deze proef is niet alleen van cruciaal belang voor Epic Games, maar voor alle game-ontwikkelaars, omdat de uitkomst de omvang van Google’s monopolistische praktijken op de Android-app-markt zal bepalen. Het roept vragen op over de eerlijkheid van de commissietarieven die worden opgelegd door technologiegiganten, en benadrukt de noodzaak van meer concurrentie en transparantie.

Veelgestelde vragen

1. Waar gaat de antitrustzaak tussen Epic Games en Google over?

De rechtszaak draait om de bewering van Epic Games dat Google zich bezighoudt met roofpraktijken om zijn betalingssysteem te beschermen en de concurrentie op de Android-app-markt te verstikken.

2. Hoe zou Google Epic Games hebben gehinderd?

Volgens de getuigenis van Tim Sweeney gebruikte Google verschillende tactieken, waaronder financiële prikkels en waarschuwingsschermen, om spelers te ontmoedigen Fortnite buiten de Play Store te downloaden.

3. Wat is “Projectvrijheid”?

“Project Liberty” verwijst naar het geheime plan van Epic Games om een ​​alternatieve betalingsoptie binnen Fortnite te introduceren, waarbij de commissiekosten die door Google en Apple worden opgelegd, worden omzeild.

4. Welke invloed heeft deze proef op de game-industrie?

De uitkomst van deze proef zal aanzienlijke gevolgen hebben voor alle game-ontwikkelaars, omdat het de omvang van de monopolistische praktijken van Google zal bepalen en eerlijke concurrentie binnen de Android-app-markt zal bevorderen.