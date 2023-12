De Carolina Panthers verplaatsen het trainingskamp naar Charlotte

De Carolina Panthers hebben de beslissing genomen om hun trainingskamp te verplaatsen van Wofford College in Spartanburg County naar Charlotte. De aankondiging werd woensdag gedaan en betekende een belangrijke verandering voor het team dat Spartanburg sinds 1995 zijn thuis noemde.

“We zijn blij dat we ons trainingskamp naar onze vestiging in Charlotte kunnen brengen”, aldus Kristi Coleman, president van de Carolina Panthers. “We betuigen onze dank aan Wofford en de gemeenschap van Spartanburg voor hun gastvrijheid door de jaren heen. Terwijl we overstappen naar Charlotte, blijven we toegewijd aan onze fans in South Carolina en zullen we fan- en community-evenementen in de staat blijven organiseren.

Vorig seizoen hielden slechts zes teams, waaronder de Panthers, hun trainingskamp buiten hun eigen faciliteiten vanwege de COVID-19-pandemie. In 2020 voerden de Panthers hun kamp uit in het Bank of America Stadium en de aangrenzende oefenvelden. Daarvoor had het trainingskamp consequent plaatsgevonden op Wofford College.

De beslissing kwam niet als een verrassing voor David Britt, raadslid van Spartanburg County, die onthulde dat ze de afgelopen drie jaar hadden verwacht dat het team het college zou verlaten. Volgens Britt: “Er is een ander eigenaarschap van de Panthers. Ik denk niet dat hij [de eigenaar] dezelfde toewijding heeft aan het feit dat de Panthers het team van Carolinas zijn. Het is niet alleen het team van North Carolina.”

De relatie tussen de Panthers en Wofford College was een van de langste in de NFL, na de samenwerking tussen de Pittsburgh Steelers en St. Vincent College. Dr. Nayef Samhat, president van Wofford College, sprak zijn voorliefde uit voor de Panthers en de impact van het trainingskamp op de Spartanburg-gemeenschap. “We koesteren onze speciale relatie met de Carolina Panthers sinds de oprichting van het team. We zullen het missen om ze op de campus te hebben en de opwinding die het trainingskamp naar Spartanburg en de Upstate bracht.”

Hoewel er enige teleurstelling kan zijn onder de lokale bewoners, opent de beslissing van de Panthers nieuwe kansen voor het team en zijn faciliteiten. De verhuizing maakt deel uit van een bredere inspanning om de oefen- en trainingsfaciliteiten van het team te upgraden, waaronder de verwijdering van de Atrium Health Dome in januari om plaats te maken voor nieuwe oefenvelden. Deze veranderingen zullen de Panthers voorzien van drie oefenvelden over de volledige lengte, die meer ruimte bieden en slijtage minimaliseren.

Caroline Wright, senior vice-president en hoofdlocatiefunctionaris bij Tepper Sports & Entertainment, verklaarde: “De verwijdering van de Dome is het begin van een voortdurend proces om de faciliteiten van het team te upgraden. Toekomstige verbeteringen omvatten aanpassingen aan de velden en de bouw van een veldhuis voor voetbalactiviteiten en gemeenschapsmogelijkheden.” Het team zal indien nodig ook mogelijkheden voor indoortrainingen onderzoeken.

Terwijl de Panthers zich voorbereiden op het komende seizoen, leggen ze nog steeds de laatste hand aan de plannen voor het onderbrengen van fans tijdens het trainingskamp. Meer details zullen te zijner tijd worden gedeeld. Het team is van plan het seizoen te beginnen met Fan Fest in South Carolina en vervolgens door te gaan met Back Together Football in Charlotte. Hoewel er een hoofdstuk is afgesloten met het vertrek van Wofford College, wacht de Panthers een nieuw en spannend tijdperk in hun vernieuwde trainingsfaciliteit in Charlotte.