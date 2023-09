Pokémon Go: Mankey kan glanzend zijn!

Overzicht:

In Pokémon Go hebben spelers de mogelijkheid om de varkensaap Pokémon, Mankey, in het wild tegen te komen. Het opwindende nieuws is dat Mankey ook kan glanzen! Dit betekent dat spelers kans maken op een glimmende versie van deze Pokémon, die een andere kleur heeft dan de reguliere. Samen met Mankey kan zijn evolutie, Primeape, ook glanzend zijn.

Met de mogelijke introductie van Annihilape, de laatste evolutie van Mankey en Primeape uit Pokémon Scarlet en Violet, wordt geadviseerd om vooruitlopend op deze evolutie te beginnen met het verzamelen van Mankey-snoepjes. De vroege releases van Paldean Pokémon in Pokémon Go suggereren dat Annihilape zich binnenkort bij de selectie kan voegen.

Volgens onderzoek van The Silph Road is het glanzende percentage voor Mankey in Pokémon Go ongeveer één op 500. Mankey heeft echter geen ‘permaboost’, wat betekent dat het geen zeldzame spawn is en geen verhoogde glanssnelheid heeft. Het aantrekken van meer glimmende Pokémon is gebaseerd op willekeurige kansen, aangezien de vangstpercentages voor glimmende Pokémon worden bepaald door ontwikkelaar Niantic en doorgaans alleen worden versterkt tijdens speciale evenementen of invallen.

Om de beschikbare glimmende Pokémon bij te houden, kunnen spelers de lijst van LeekDuck raadplegen, die een visuele gids biedt van alle bestaande glimmende Pokémon.

Voor meer tips en handleidingen over Pokémon Go biedt Polygon een schat aan bronnen om je gameplay te verbeteren.

Definities:

– Glanzende Pokémon: Pokémon met alternatieve kleuren die zeldzamer zijn dan hun reguliere tegenhangers.

– Snoep: een hulpbron in Pokémon Go die kan worden verzameld door Pokémon van een specifieke soort te vangen en kan worden gebruikt om Pokémon te evolueren of sterker te maken.

