Call of Duty Modern Warfare 3: wereldwijde releasetijden bevestigd

Activision heeft eindelijk de wereldwijde releasetijden bekendgemaakt voor de langverwachte game Call of Duty Modern Warfare 3. De volledige versie van de game zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, en pc via Battle .net en Steam. Spelers kunnen vanaf 9 november in de Multiplayer- en Zombies-modus duiken.

De release volgt op een regionale uitrol, waarbij consoles gedurende de dag van 9 november tot en met 10 november toegankelijk zullen zijn. PC-gamers hebben echter een vaste tijd voor de lancering. PC-spelers kunnen op 9 november om 9 uur PT beginnen met spelen.

Hier is een overzicht van de lanceringstijden per tijdzone:

– Amerikaanse westkust: console – 3 uur tot 10 uur PT op 9 november

– Amerikaanse westkust: PC – 9 uur PT op 9 november

– Amerikaanse oostkust: console – regionale uitrol op 9 en 10 november

– Amerikaanse oostkust: PC – middernacht EST op 9 november

– VK: Console – regionale uitrol op 10 november

– VK: PC – 5 uur GMT op 10 november

– Europa: Console – regionale uitrol op 10 november

– Europa: PC – 6 uur CET op 10 november

– Japan: Console – regionale uitrol op 10 november

– Japan: PC – 2 uur JST op 10 november

– Australië: Console – regionale uitrol op 10 november

– Australië: PC – 4 uur AEDT op 10 november

De opwinding over Modern Warfare 3 neemt toe, vooral na de overname van Activision Blizzard door Microsoft voor 69 miljard dollar. Fans zullen echter tot 2024 moeten wachten om de game op Game Pass te zien.

Concluderend kunnen spelers over de hele wereld nu hun kalenders markeren met de officiële releasetijden van Call of Duty Modern Warfare 3. Bereid je voor op een spannende game-ervaring op het platform van jouw keuze. Mis de actievolle multiplayer- en zombiemodi niet. Het aftellen naar 9 november begint nu!

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Op welke platforms zal Call of Duty Modern Warfare 3 beschikbaar zijn?

Call of Duty Modern Warfare 3 zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, en pc via Battle.net en Steam.

2. Wanneer zijn de Multiplayer- en Zombies-modus toegankelijk?

De multiplayer- en zombiemodus zijn vanaf 9 november beschikbaar.

3. Wat zijn de officiële lanceringstijden voor elke tijdzone?

De lanceringstijden per tijdzone vind je in het artikel, waarin de releasetijden voor consoles en pc worden gespecificeerd. Raadpleeg de verstrekte informatie voor een nauwkeurige timing.

4. Zal Call of Duty Modern Warfare 3 beschikbaar zijn op Game Pass?

Nee, Call of Duty Modern Warfare 3 zal tot 2024 niet beschikbaar zijn op Game Pass.

5. Zijn er recensies beschikbaar voor Modern Warfare 3?

IGN is bezig met een recensie voor de multiplayer-modus van Modern Warfare 3. Zorg ervoor dat je het bekijkt voor inzicht in de game-ervaring.

Bronnen: Activision.