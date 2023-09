Fans kunnen via Twitch gratis toegang krijgen tot Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta

Fans van de populaire gamefranchise Call Of Duty kunnen hun hart ophalen, want ze kunnen nu gratis toegang krijgen tot de bèta van hun langverwachte game, Call Of Duty: Modern Warfare III. De bèta, die over twee afzonderlijke weekenden wordt verdeeld, geeft spelers een voorproefje van de komende game en stelt hen in staat waardevolle feedback te geven.

Het eerste weekend van de bèta is exclusief voor PlayStation-fans en vindt plaats van 6 tot 10 oktober. Het tweede weekend, dat toegankelijk is voor alle spelers op PlayStation, Xbox en pc, loopt van 12 tot 16 oktober. Als je de game vooraf bestelt, krijg je gegarandeerd toegang tot de bèta, maar er is ook een speciale winactie op Twitch waarmee je kans maakt op een van de 50,000 bètacodes.

Om mee te doen aan de winactie moeten fans minimaal 60 minuten aan World Series Of Warzone-streams op Twitch bekijken. Ze moeten ook hun platform en Twitch-account koppelen aan Activision. Naast de bètacodes maken kijkers kans op andere beloningen, zoals XP-boosts, emblemen en wapenskins.

Call Of Duty: Modern Warfare III wordt op 10 november uitgebracht voor Xbox Series X/S, PlayStation 5 en pc. De game is een direct vervolg op Modern Warfare II en vervolgt het verhaal van Captain Price en zijn team, terwijl er nieuwe gameplay-wendingen worden geïntroduceerd.

Fans kijken reikhalzend uit naar de release van het nieuwe deel in de Call Of Duty-franchise. Met de mogelijkheid om het spel vroeg in de bèta uit te proberen, kunnen spelers een voorproefje krijgen van de actie en waardevolle feedback geven om het eindproduct vorm te geven.

