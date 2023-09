Wetenschappers genereren elektriciteit uit E. Coli-bacteriën in baanbrekende ontdekking

By

Wetenschappers hebben een baanbrekende doorbraak bereikt door elektriciteit op te wekken uit de E. coli-bacterie. Deze ontdekking heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in het afvalbeheer en de energieproductie. Onderzoekers van de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) gebruikten een proces genaamd extracellulaire elektronenoverdracht (EET) om de bacteriën te manipuleren, waardoor ze zeer efficiënte elektrische microben werden. De gemanipuleerde E. coli vertoonde een drievoudige toename in elektrische stroomopwekking vergeleken met conventionele methoden.

Door een compleet EET-pad binnen E. coli te creëren, wat nog nooit eerder was bereikt, heeft het team met succes de bacteriën gemanipuleerd om elektriciteit te produceren. In tegenstelling tot andere microben die specifieke chemicaliën nodig hebben om elektriciteit te produceren, kan E. coli op een breed scala aan bronnen groeien, waaronder afvalwater, waardoor het geschikt is voor verschillende omgevingen.

De onderzoekers integreerden componenten van Shewanella oneidensis MR-1, een bacterie die bekend staat om zijn vermogen om elektriciteit op te wekken, in de gemanipuleerde E. coli. Hierdoor konden ze een pad construeren dat de binnen- en buitenmembranen van de cel overspande. Tests uitgevoerd met afvalwater van brouwerijen toonden aan dat de bio-engineered E. coli floreerde terwijl hij elektriciteit produceerde, wat het potentieel ervan voor grootschalige afvalverwerking en energieproductie benadrukte.

Naast afvalverwerking strekken de implicaties van dit onderzoek zich uit tot microbiële brandstofcellen, elektrosynthese en biosensoren. De flexibiliteit van de genetica van E. coli maakt het mogelijk zich aan te passen aan specifieke omgevingen en brandstofbronnen, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel wordt voor duurzame technologieontwikkeling.

Hoofdauteur Mohammed Mouhib verklaarde dat hun werk een nieuw record vestigt vergeleken met eerdere prestaties in het veld. Met voortdurende onderzoeksinspanningen is de toekomst van bio-elektrische bacteriën veelbelovend voor het opschalen van deze technologie.

