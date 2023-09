Gearbox, het bedrijf achter de Borderlands-serie, staat naar verluidt te koop

Volgens berichten staat Gearbox, het Amerikaanse gamebedrijf dat bekend staat om de ontwikkeling van de Borderlands-serie, momenteel te koop. Het moederbedrijf van Gearbox, Embracer, overweegt verschillende opties, waaronder de verkoop van de studio. Verschillende derde partijen hebben al interesse getoond in de overname van het bedrijf. Noch Embracer, noch Gearbox hebben echter officiële opmerkingen over de kwestie gemaakt.

Dit nieuws komt op een uitdagend moment voor Embracer, aangezien het momenteel een groot herstructureringsproces ondergaat. Als onderdeel van deze herstructurering is Volition, de studio die verantwoordelijk is voor de populaire Saints Row-serie, al gesloten. Eerder dit jaar kondigde Embracer zijn plannen aan om studio's te sluiten en games te annuleren nadat een deal van $ 2 miljard met het door de Saoedische overheid gefinancierde bedrijf Savvy Games Group niet doorging.

Embracer Group, het moederbedrijf, is de afgelopen jaren bezig geweest met overnames en heeft verschillende prominente studio's overgenomen, waaronder Crystal Dynamics, ontwikkelaar van Tomb Raider. De overname van Gearbox werd in februari 2021 afgerond, waardoor het bedrijf op maximaal $ 1.4 miljard werd gewaardeerd. Gearbox heeft onlangs de Borderlands-spin-offs Tiny Tina's Wonderlands en New Tales from the Borderlands uitgebracht. Ze hebben dit jaar ook de succesvolle looter shooter Remnant 2 uitgebracht. Bovendien zullen ze ergens in 3 Homeworld 2024 publiceren, een sci-fi real-time strategiespel ontwikkeld door Blackbird Interactive.

Het bedrijf breidt zijn aanwezigheid ook uit buiten de gamingwereld, aangezien een Borderlands-film, geregisseerd door Eli Roth, in de zomer van 2024 in de bioscoop zal verschijnen. Dit geeft aan dat Gearbox, ondanks de huidige onzekerheden rond de toekomst van het bedrijf, toegewijd blijft aan zijn franchise en werkt actief aan nieuwe projecten.

