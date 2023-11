De misplaatste toolkit van de astronauten: een les in het beheer van ruimteafval

Tijdens een recente missie om een ​​zonnepaneel op het Internationale Ruimtestation (ISS) te repareren, kwamen NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Harra een onverwacht ongeluk tegen. Hun gereedschapstas glipte uit hun greep en zweefde de ruimte in. Hoewel de toolkit als laag risico werd beschouwd en achterwege werd gelaten, trekt deze nu de aandacht terwijl hij in een baan om de aarde draait, vlak voor het ISS.

De helderwitte tas, zichtbaar met het blote oog, is een spektakel geworden voor degenen die zich op de grond in het zuiden van Groot-Brittannië bevinden. Dinsdagavond van 6.24 uur tot 6.34 uur krijgen gelukkige sterrenkijkers gewapend met een verrekijker of telescopen de kans een glimp op te vangen van de ronddrijvende gereedschapskist. De verwachting is dat de film op 24 november tussen 5.30 en 5.41 uur zal verschijnen.

Om de veiligheid van het ISS en de satellieten te garanderen, houdt de Amerikaanse ruimtemacht nauwgezet het traject van de eigenzinnige tas in de gaten. Schattingen suggereren dat het ergens tussen maart en juli 2024 opnieuw de atmosfeer van de aarde zal binnendringen, wat een potentieel risico met zich meebrengt voor zowel door de mens gemaakte als operationele ruimtevaartuigen.

Dit ongelukkige incident is niet ongekend. Door de geschiedenis heen van de ruimteverkenning hebben astronauten onbedoeld verschillende voorwerpen in de ruimte vrijgegeven. In 1965 verloor NASA-astronaut Ed White een reservehandschoen tijdens een ruimtewandeling, en in 2006 liet collega-astronaut Piers Seller per ongeluk een spatel los tijdens het repareren van een hitteschild. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, de eerste vrouw die een ruimtewandeling leidde, kreeg in november 2008 met een soortgelijk ongeluk te maken toen ze haar gereedschapstas verloor tijdens een poging onderdelen van het ISS te repareren.

De misplaatsing van gereedschap en uitrusting benadrukt de groeiende bezorgdheid rond ruimteschroot. Sinds het incident met de handschoen van Ed White hebben zich ruim 170 miljoen stukjes puin in de ruimte verzameld. Nu ruimteverkenning en satellietlanceringen steeds vaker plaatsvinden, vormen het risico op botsingen en het ontstaan ​​van meer puin aanzienlijke uitdagingen voor ruimtevaartuigen en toekomstige missies.

