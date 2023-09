Robot ‘Sensiworm’ zorgt voor een revolutie in de inspecties van vliegtuigmotoren

Een nieuwe robot genaamd ‘Sensiworm’ zal de manier waarop straalmotoren van vliegtuigen worden geïnspecteerd transformeren. Sensiworm is ontwikkeld door een team van ingenieurs van GE Aerospace Research, Binghamton University en UES, Inc. en is een bio-geïnspireerd zacht robotapparaat dat beweegt als een inchworm.

Momenteel worden ontoegankelijke delen van straalmotoren geïnspecteerd met behulp van Borescopen, dit zijn lange flexibele buizen met aan één uiteinde een camera. Deze apparaten hangen echter vaak naar beneden vanwege de zwaartekracht en het kan een uitdaging zijn om diep in de motor te manoeuvreren.

Sensiworm pakt deze beperkingen aan door gebruik te maken van een push-pull-bewegingsstijl, mogelijk gemaakt door vacuümcups aan de onderkant. Wanneer de robot in de turbine-inlaat- of uitlaatpoort van een motor wordt ingezet, kan hij door de motor navigeren en live video verzenden vanaf een naar voren gerichte camera. De camera is uitgerust met een spotlight om scheuren, corrosie of andere problemen in beeld te brengen.

Wat Sensiworm onderscheidt zijn de extra detectiemogelijkheden. Het bestaande prototype beschikt over sensoren die gaslekken kunnen detecteren en de dikte van thermische barrièrecoatings op motoronderdelen kunnen meten. Verwacht wordt dat toekomstige versies van de robot over nog meer detectiemogelijkheden zullen beschikken.

Het uiteindelijke doel is dat Sensiworm volledig autonoom en ongebonden is, met een eigen stroomvoorziening, microprocessor en elektronica. Hierdoor zou de robot naast inspecties ook reparaties op afstand kunnen uitvoeren.

De ontwikkeling van Sensiworm zou de efficiëntie en grondigheid van de inspecties van vliegtuigmotoren aanzienlijk kunnen verbeteren. Dankzij het zachte en soepele ontwerp kan de robot elke centimeter van een straalmotor inspecteren en realtime gegevens en videobeelden van de toestand van de motor leveren.

Door robots als Sensiworm te introduceren, krijgen dienstverleners meerdere extra sets ogen en oren om inspecties aan de vleugels uit te voeren, waardoor de veiligheid en soepele werking van vliegtuigen worden gegarandeerd.

Bron: General Electric