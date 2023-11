Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Binance en oprichter Changpeng Zhao

Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, en zijn miljardair-oprichter en CEO, Changpeng Zhao, worden strafrechtelijk vervolgd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklachten zijn het resultaat van een meerjarig onderzoek naar beschuldigingen van het overtreden van Amerikaanse wet- en regelgeving.

Volgens gerechtelijke documenten zal Changpeng Zhao schuldig pleiten aan strafrechtelijke vervolging en aftreden als CEO van Binance als onderdeel van een schikking van $4 miljard met het ministerie van Justitie. De aanklacht omvat onder meer het overtreden van de Bank Secrecy Act door het niet implementeren van een effectief anti-witwasprogramma en het opzettelijk overtreden van Amerikaanse economische sancties.

In de pleidooiovereenkomst staat dat Changpeng Zhao persoonlijk schuldig zal bekennen aan het overtreden en veroorzaken van een schending door een financiële instelling van de Bank Secrecy Act, en het ministerie van Justitie beveelt aan dat hem een ​​boete van $ 50 miljoen wordt opgelegd. De aanklachten tegen Binance omvatten onder meer het uitvoeren van geldtransmissieactiviteiten zonder vergunning, het overtreden van de International Emergency Economic Powers Act en een aanklacht wegens samenzwering.

Deze ontwikkeling komt nadat eerder dit jaar civiele rechtszaken werden aangespannen door de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission tegen Binance. Het toezicht op Binance is geïntensiveerd, met zorgen over de activiteiten van het bedrijf in verschillende rechtsgebieden, beschuldigingen van het witwassen van geld en effectenfraude.

Hoewel Binance snel is gegroeid sinds de oprichting in 2017, zet deze recente juridische actie de toekomst van de beurs in twijfel. De aanklachten tegen het bedrijf en zijn oprichter roepen aanzienlijke zorgen op over de naleving en het toezicht op de regelgeving binnen de cryptocurrency-industrie.

