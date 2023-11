Nieuwe release: Bettinardi BB-serie putters voor 2024

Bettinardi, bekend om hun premium vakmanschap en klassieke ontwerpen, introduceert een bijgewerkte reeks putters voor 2024. De BB-serie putters, geliefd bij golfers die het gevoel van een gefreesde putter en klassieke vormen waarderen, hebben aanzienlijke verbeteringen ondergaan.

Belangrijkste kenmerken:

– Gefreesd uit een blok 303 roestvrij staal in de fabriek van Bettinardi in Tinley Park, Illinois, waardoor precisie en kwaliteit worden gegarandeerd.

– Het Perpetual Flymill Face-freespatroon, bestaande uit delicate diamanten over het slaggebied, verbetert het gevoel en bevordert een soepelere rol.

– Door de grootte en vorm van cruciale componenten zoals de bumpers, achterflenzen en schouders strategisch aan te passen, is de gewichtsverdeling geoptimaliseerd. Deze gewichtsverschuiving herverdeelt het zwaartepunt naar het midden van het slagvlak, voor verbeterde stabiliteit en vergevingsgezindheid.

– Een Black Pearl PVD-afwerking vermindert schittering en zorgt voor een strak en compact uiterlijk tijdens de adressering.

FAQ:

Vraag: Wie is de doelgroep voor de Bettinardi BB Series putters?

A: De putters uit de BB-serie zijn ontworpen voor golfers die klassieke vormen en het uitzonderlijke gevoel van een gefreesde putter waarderen.

Vraag: Wat is er uniek aan het Perpetual Flymill vlakfreespatroon?

A: Het delicate ruitpatroon op het slaggebied verbetert het gevoel en bevordert een snellere balrol door slippen te minimaliseren.

Vraag: Hoe verbetert de aanpassing van de gewichtsverdeling de prestaties?

A: Door de grootte en vorm van cruciale componenten strategisch aan te passen, wordt het gewicht van de Hosel gecompenseerd, waardoor een meer gecentreerd zwaartepunt en verbeterde stabiliteit mogelijk is.

Vraag: Welke voordelen heeft de Black Pearl PVD-afwerking voor golfers?

A: De Black Pearl PVD-afwerking vermindert schittering, waardoor een strak en strak uiterlijk ontstaat bij het adresseren.

Met de vernieuwde Bettinardi BB-serie putters kunnen golfers uitzonderlijk vakmanschap, een uitstekend gevoel en verbeterde prestaties op de greens verwachten. Of je nu de voorkeur geeft aan een klassiek blad of een middelgrote hamer, de BB-serie heeft opties voor verschillende slagtypes. Verbeter uw puttingspel met het tijdloze ontwerp en de precisietechniek van Bettinardi's nieuwste aanbod.

