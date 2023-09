Hoe u gratis Apple TV+ kunt krijgen: de beste manieren om te kijken

Apple TV+ is uitgegroeid tot een van de beste streamingdiensten voor originele tv-programma’s en films. Als je deze dienst wilt uitproberen zonder dat je vastzit aan de maandelijkse abonnementskosten van $ 6.99, zijn er verschillende manieren om gratis naar Apple TV+ te kijken.

De eerste optie is om te profiteren van het standaard gratis proefaanbod. Meld u eenvoudig aan voor Apple TV+ en geniet zeven dagen kosteloos van de dienst. Als je besluit dat het niets voor jou is, annuleer dan voordat de proefperiode afloopt.

Als je geniet van de originele programmering en livesport die beschikbaar zijn op Apple TV+, overweeg dan om naar de dienst te blijven kijken en ervan te genieten. Met $ 6.99 per maand is de prijs vergelijkbaar met Hulu en goedkoper dan Netflix. Je hebt ook toegang tot live tv-streaming en on-demand inhoud.

Naast de gratis proefperiode kun je ook gratis naar Apple TV+ kijken door je aan te melden voor de gratis proefperiode van één maand voor Apple One. Apple One is een abonnementsbundel met verschillende diensten zoals Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ en iCloud+ tegen een gereduceerde prijs. Dit is een uitstekende optie om muziek, films, tv-programma's, videogames, nieuws en meer van Apple te krijgen zonder voor elke dienst afzonderlijk te betalen.

Een andere manier om gratis van Apple TV+ te genieten is door een in aanmerking komend Apple-apparaat te kopen. Wanneer je een nieuwe iPhone, iPad, Apple TV of Mac koopt bij een Apple Store of geautoriseerde verkoper zoals Best Buy of Target, ontvang je drie maanden gratis Apple TV+, wat neerkomt op 90 dagen gratis streamen.

Best Buy heeft momenteel een actie waarbij drie maanden gratis Apple TV+ wordt aangeboden zonder dat je een aankoop hoeft te doen. Voeg gewoon Apple TV+ toe aan uw winkelwagen, ga verder met afrekenen en u bent klaar. Na de 90 dagen kunt u geheel vrijblijvend opzeggen.

Voor studenten biedt Apple een abonnementsbundel met korting aan, bestaande uit Apple TV+ en Apple Music samen voor slechts $ 5.99 per maand. Dit is een aanzienlijke besparing vergeleken met het afzonderlijk abonneren op elke dienst. Om in aanmerking te komen, moeten studenten zich inschrijven en geverifieerd worden via UNiDAYS. Bovendien is er een gratis proefperiode van één maand beschikbaar bij dit studentenabonnement.

Ten slotte biedt T-Mobile gratis toegang tot Apple TV+ voor zijn nieuwe en bestaande klanten. Afhankelijk van uw abonnement bij de mobiele provider kunt u maximaal zes maanden gratis gebruikmaken van de streamingdienst. Nadat de gratis periode is afgelopen, kun je Apple Originals annuleren of blijven kijken voor $ 6.99 per maand.

Met al deze opties om gratis naar Apple TV+ te kijken, heb je nu de mogelijkheid om te kiezen wat je eerst wilt bekijken, zonder je zorgen te hoeven maken over de kosten.

Definities:

– Originele programmering: tv-programma’s en films die exclusief zijn voor een specifieke streamingdienst.

– Live tv-streaming: tv-programma's en evenementen bekijken terwijl ze in realtime worden uitgezonden.

– On-demand inhoud: tv-programma’s en films die u op elk moment kunt bekijken.

Bronnen:

The Hollywood Reporter (bronartikel): Als u een onafhankelijk beoordeeld product of dienst koopt via een link op onze website, ontvangt The Hollywood Reporter mogelijk een aangesloten commissie.