Bereid je voor om betoverd te worden door de hemelse pracht van januari

Maak je klaar voor een magische reis door het universum, want januari 2024 brengt een overvloed aan adembenemende hemelse gebeurtenissen met zich mee. Van meteorietenregens tot planeetstanden, de eerste maand van het jaar heeft iets bijzonders in petto voor sterrenkijkers over de hele wereld.

De Quadrantiden-meteorietenregen trapt het jaar af met een verbluffende show in de nacht van 3 januari en de vroege ochtend van de 4e. Hoewel de maan in het derde kwartier de zwakkere meteoren kan verduisteren, staat de regen bekend om het produceren van spectaculaire vuurbolmeteoren. Bereid je voor op de mogelijkheid om tijdens het hoogtepunt 20 tot 25 meteoren per uur te zien, zoals bevestigd door NASA.

Op 8 januari ontvouwt zich een etherische kosmische dans in het zuidoosten van de hemel voor vroege vogels. Venus, de stralende morgenster, zal opkomen naast een smalle sikkelmaan, vergezeld door de schitterende ster Arcturus hoog daarboven. En als je jezelf bevindt in bepaalde delen van het westen van de VS, bereid je dan voor op een buitengewone gebeurtenis als de Maan de vurige rode hart van Schorpioen, Antares, bedekt, tijdens hun hemelse stijging.

De samensmelting van Saturnus en de Maan zal de hemel in het zuidwesten sieren op de avonden van 13 en 14 januari, waarbij sterrenkijkers een betoverend schouwspel geboden wordt. Maar de hemelse verrassingen houden daar niet op, want de Maan bundelt de krachten met Jupiter op de 17e en 18e, en biedt een ander betoverend spektakel.

Het fenomeen van sterren die gedurende het jaar verschuiven in de lucht is een gevolg van de baan van de aarde om de zon. NASA legt uit dat deze hemelse dans leidt tot een geleidelijke overgang in ons nachtelijke uitzicht, waarbij de sterren van de zomer plaatsmaken voor die van de winter. Elke dag komen de sterren ongeveer 4 minuten eerder op, wat resulteert in een aanzienlijk tijdsverschil over maanden. Na zes maanden komen de sterren van de zomer 12 uur eerder op dan in juni, terwijl de avondhemel toebehoort aan de sterren van de winter.

Bereid je dus voor om betoverd te worden door de kosmische wonderen die januari voor ons in petto heeft. Noteer het in je agenda, zet je wekker en waag je ’s nachts in de buitenlucht om getuige te zijn van deze prachtige hemelse schouwspelen die ons herinneren aan de grootsheid en schoonheid van ons universum.

FAQ