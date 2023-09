Tafelspectrometers kunnen pyrolyse-oliën efficiënt analyseren, zo blijkt uit onderzoek van Aston University

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Aston University heeft aangetoond dat tafelspectrometers pyrolyse-bio-oliën effectief kunnen analyseren, wat een kosteneffectief alternatief biedt voor spectrometers met een hoog veld. Pyrolyse-bio-oliën worden geproduceerd door industrieel of landbouwafvalmateriaal aan extreme hitte te onderwerpen, en worden steeds vaker beschouwd als vervangers van fossiele brandstoffen. Het analyseren van de complexe mengsels in deze bio-oliën is echter een uitdagende en dure taak geweest.

De samenstelling van pyrolyse-bio-oliën speelt een cruciale rol bij het bepalen van hun stabiliteit en de daaropvolgende behandeling. Met name de aanwezigheid van zuurstofhoudende chemicaliën, zoals carbonylgroepen, kan een grote invloed hebben op de corrosiviteit en stabiliteit van de olie. Hoogveld-nucleaire magnetische resonantie (NMR)-spectrometrie is de beste methode geweest voor het analyseren van de identificatie en concentratie van chemische soorten in monsters. NMR-spectrometers met een hoog veld zijn echter duur, met prijzen variërend van £ 600,000 tot £ 10 miljoen, en vereisen dure cryogenen en oplosmiddelen.

Om dit aan te pakken, onderzochten Dr. Robert Evans en zijn team aan de Aston University de effectiviteit van benchtop NMR-spectrometers bij het analyseren van pyrolyse-oliën. Tafelspectrometers, die permanente magneten gebruiken en geen cryogene koeling vereisen, zijn aanzienlijk goedkoper in aanschaf en onderhoud. Hoewel ze een lagere gevoeligheid en resolutie hebben in vergelijking met spectrometers met een hoog veld, worden ze vaak gebruikt in onderwijslaboratoria en onderzoek.

De studie, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Tennessee, vergeleek de resultaten verkregen met tafelspectrometers met die verkregen uit hoogveldspectrometers en andere analytische technieken. De onderzoekers evalueerden pyrolyse-oliën afkomstig van verschillende planten en ontdekten dat de tafelspectrometers beter presteerden dan de titratieanalyse voor de totale carbonylconcentratie. Ze kwamen ook overeen met de prestaties van hoogveldspectrometrie bij het detecteren van carbonylgroepen, zoals ketonen, aldehyden en chinonen.

Dr. Evans benadrukte dat ondanks de bekende beperkingen van tafelspectrometers, ze in staat waren NMR-gegevens te verkrijgen van vergelijkbare kwaliteit als spectrometers met een hoog veld. Dit maakt de weg vrij voor eenvoudiger, kosteneffectiever en toegankelijker NMR-analyse van pyrolyse-oliën voor een breder scala aan gebruikers.

Over het geheel genomen toont dit onderzoek het potentieel aan van tafelspectrometers bij de analyse van complexe mengsels, waardoor een betaalbare en efficiënte oplossing wordt geboden voor het bestuderen en begrijpen van pyrolyse-bio-oliën.

Bron: Aston University, Tang, B., et al. "Kwantitatieve 19F nucleaire magnetische resonantieanalyse met laag veld van carbonylgroepen in pyrolyse-oliën." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625