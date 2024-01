Begrip van de oorzaken van instorting van meloen-pompoen-entcombinaties

Bij het enten van meloen op pompoenonderstammen, een veelgebruikte methode om de opbrengst te verbeteren, is het instorten van planten een uitdaging vanwege onverenigbaarheid tussen ent en onderstam en verschillende fysiologische en biochemische factoren. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat verstoppingen in de entzones de voornaamste oorzaak waren van instortingen in een laat stadium, hebben recente onderzoeken nieuw inzicht gegeven. Specifieke metabolieten en hormonale onevenwichtigheden, met name cytokininen en auxine (IAA), worden nu beschouwd als waarschijnlijkere boosdoeners.

Onderzoekers hebben een studie uitgevoerd getiteld “Verstoring van de homeostase van wortel-auxine-cytokinine-induceren instorting van onverenigbare meloen-entcombinaties tijdens de vruchtrijping” om het effect van het enten van meloen op pompoenonderstammen te onderzoeken. Ze analyseerden hormoon- en metaboloomprofielen, genexpressie- en biochemische gegevens van compatibele en onverenigbare entcombinaties onder vruchtdragende en vruchtloze omstandigheden.

De bevindingen onthulden significante verschillen in de accumulatie van specifieke bladmetabolieten op basis van de fysiologische stadia van de plant. Dit suggereert dat het genotype van de onderstam een belangrijke rol speelt bij de accumulatie van metabolieten. Het instortingspercentage nam toe tijdens de vruchtrijping vanwege vroegtijdige verwelking van onverenigbare wortels van de onderstam en een toename in waterstofperoxide-gehalte.

Hormoonprofilering toonde verhoogde niveaus van IAA en bepaalde cytokininen aan in de wortels van onverenigbare entcombinaties tijdens de vruchtrijping. Verstoring van de hormonale balans en mogelijke verstoppingen op het entpunt werden waargenomen. Genexpressie-analyse gaf ook aan dat genen die betrokken zijn bij auxine-biosynthese en afbraak, evenals cytokinine-afbraak, verhoogde expressie vertoonden in de wortels van onverenigbare entcombinaties.

Verder onderzoek toonde aan dat hoge niveaus van IAA in de wortels van onverenigbare entcombinaties tijdens de vruchtzetting oxidatieve stress veroorzaakten, wat leidde tot een vermindering van de transport van fotosynthetisch assimilaat van ent naar onderstam. Deze onbalans tussen IAA en cytokininen droeg bij aan de instorting van onverenigbare entcombinaties.

Concluderend is het instorten van meloen-pompoen-entcombinaties een complex proces dat hormonale onevenwichtigheden, oxidatieve stress en veranderingen in metabolieten omvat, met name tijdens de vruchtrijping. Het begrijpen van deze mechanismen is cruciaal voor het ontwikkelen van strategieën om onverenigbaarheid bij enten te verminderen en het succespercentage van entpraktijken te verbeteren.

Veelgestelde vragen