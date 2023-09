Baldur's Gate 3: een verborgen game-overscène voor verlies van plotkritieke items

Baldur's Gate 3, de langverwachte RPG, heeft de aandacht getrokken vanwege zijn uitzonderlijke aandacht voor detail. De game-ontwikkelaars, Larian Studios, hebben hun best gedaan om consequenties voor de acties van spelers op te nemen. Als bewijs hiervan is er een verborgen game-over-scène ontdekt waarin een plotkritisch item in de late game is verloren.

In het laatste bedrijf van Baldur's Gate 3 moeten spelers drie Netherstones verzamelen om de Absolute te besturen, een verbeterde Mind Flayer-bijenkorf. Hoewel er geen reden is om deze items te verliezen, hebben spelers de mogelijkheid om ze te laten vallen of in containers achter te laten. Larian Studios zorgde er echter voor dat spelers de ‘gooi’-actie op de Netherstones niet kunnen gebruiken, waardoor ze deze niet gemakkelijk kunnen weggooien.

Een YouTuber genaamd BOB_BestOfBugs heeft een oplossing voor deze beperking gevonden. Door een Netherstone in een container zoals een krat of zak te plaatsen, konden spelers die container kwijtraken. Deze actie kan echter mogelijk leiden tot een game over. Interessant genoeg hebben spelers gemeld dat ze het spel pas voorbij kregen toen ze hun tweede Netherstone verloren.

De game-over-scène die volgt is een boeiende weergave van de consequenties. De Prism-breingenoot van de speler, The Emperor, straft hem omdat hij zijn kans op de overwinning verspeelt. Vervolgens wordt de speler snel getransporteerd naar het extra-planaire veld van de Absolute, waar hij en zijn gezelschap in Mind Flayers worden veranderd. Dit wordt gevolgd door een game-over-scherm met de tekst: "Je bent aan haar bezweken, nu onderdeel van het Grand Design ..."

Deze verborgen scène toont de ingewikkelde aandacht voor detail en gevoel voor humor die Baldur's Gate 3 onderscheidt van andere RPG's. In plaats van alleen maar te voorkomen dat spelers een plotkritisch item weggooien, heeft Larian Studios een dynamisch antwoord gecreëerd op de zelfsabotage van spelers. Het roept de vraag op of er nog meer onontdekte scènes en game-overs wachten om ontdekt te worden, en welke gedurfde acties spelers moeten ondernemen om deze te ontdekken.

Over het geheel genomen benadrukt de verborgen game-over-scène van Baldur's Gate 3 de toewijding van de game aan spelerskeuze en zijn toewijding aan het creëren van een werkelijk meeslepende en reactieve wereld.

Bronnen:

- Bron artikel