Fabelachtig land van Punt: tracering van de oude Egyptische handel met bavianen

De oude Egyptenaren waren gefascineerd door bavianen en associeerden ze vaak met de goden Babi en Thoth. Deze apen werden in gevangenschap gehouden, waarbij de scherpe snijtanden waren verwijderd om het gevaar dat ze vormden te verkleinen. Bovendien werden bavianen gewoonlijk gemummificeerd als offerandes aan de goden, ondanks hun afwezigheid in de natuurlijke fauna van Egypte. De bron van deze bavianen is een mysterie gebleven, met verhalen over hun oorsprong uit het mythische Land van Punt.

In een recent onderzoek gebruikten wetenschappers DNA-analyse om licht te werpen op de handelsroutes die de oude Egyptenaren gebruikten om bavianen te verwerven. Het onderzoek, geleid door geneticus Gisela Kopp van de Universiteit van Konstanz, Duitsland, heeft met succes DNA geëxtraheerd uit een gemummificeerde baviaan die dateert uit de periode tussen 800 voor Christus en 540 voor Christus. Door dit DNA te vergelijken met dat van bavianen uit bekende regio's, hebben de onderzoekers vastgesteld dat deze bavianen zijn afkomstig uit het hedendaagse Eritrea aan de kust.

Historische gegevens verwijzen naar een locatie genaamd Adulis die rond 300 voor Christus diende als handelscentrum voor Egyptische kooplieden. Het stond bekend als een centrum voor de handel in exotische dieren, wat het bewijs van handel tussen de oude Egyptenaren en het Land van Punt versterkte. De bevindingen van dit nieuwe onderzoek suggereren dat Adulis en Punt mogelijk één en dezelfde waren, waardoor de verbinding tussen de twee regio’s verder werd versterkt.

Hoewel deze studie waardevolle inzichten oplevert in de handelsroutes van het oude Egypte, erkennen de onderzoekers dat verdere bemonstering en analyse nodig zijn voor een alomvattend begrip. Aangezien deze studie een van de eerste oude DNA-onderzoeken naar een niet-menselijke primaat vertegenwoordigt, hebben toekomstige studies over andere soorten het potentieel om meer te onthullen over het gevarieerde aanbod van oude Egyptische importen en hun impact op de lokale biodiversiteit.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Waarom werden bavianen gemummificeerd door de oude Egyptenaren?

A: De oude Egyptenaren mummificeerden bavianen als offeranden aan de goden, vooral geassocieerd met Babi en Thoth.

Vraag: Waar kwamen bavianen vandaan in het oude Egypte?

A: Bavianen waren van nature niet aanwezig in Egypte. DNA-analyse suggereert dat ze werden verhandeld vanuit de regio van het hedendaagse kustgebied van Eritrea.

Vraag: Wat suggereren de bevindingen van dit onderzoek over het Land van Punt?

A: Uit het onderzoek blijkt dat Adulis, een handelshaven die in historische archieven wordt vermeld, zich mogelijk in dezelfde regio bevond als het legendarische Land van Punt.

Vraag: Zijn er plannen voor verder onderzoek naar de handel in het oude Egypte?

A: Het onderzoeksteam is van plan aanvullende bemonsteringen en analyses uit te voeren om meer gegevens te verzamelen over de oorsprong van de bavianen en handelsroutes. Deze studie vertegenwoordigt een van de eerste onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van oude DNA-analyse op een niet-menselijke primaat.