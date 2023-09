Nieuwe methode voor het meten van afstanden tot sterrenstelsels met behulp van RR Lyr-sterren met dubbele periode

By

Astronomen hebben een nieuwe methode voorgesteld voor het nauwkeurig meten van de afstanden van sterrenstelsels met behulp van RR Lyr-sterren met een dubbele periode, waardoor het aantal sterrenstelsels met precieze afstanden met meer dan twintig keer zou kunnen toenemen. Deze methode elimineert de noodzaak van spectroscopische waarnemingen, waardoor deze efficiënter en toegankelijker wordt.

RR Lyr-sterren zijn pulserende variabelen die ruim twee keer zo oud zijn als onze zon en 100 keer helderder schijnen. Deze sterren kunnen worden gebruikt als standaardkaarsen voor het meten van afstanden vanwege de relatie tussen hun pulsatieperiode en helderheid. Door RR Lyr-sterren met een dubbele periode te bestuderen, hebben astronomen van de National Astronomical Observatories van de Chinese Academie van Wetenschappen een manier gevonden om de afstandsfout van sterrenstelsels te optimaliseren tot 1-2%.

Ongeveer 5% van de RR Lyr-sterren pulseert met meer dan één periode, en RR Lyr-sterren met een dubbele periode zijn uniek omdat de twee perioden verband houden met stellaire eigenschappen zoals massa en elementaire overvloed. Door deze perioden te analyseren, stellen astronomen een periode-helderheidsrelatie vast die onafhankelijk is van de elementaire overvloed, waardoor nauwkeurige afstandsmetingen mogelijk zijn zonder de noodzaak van spectroscopische waarnemingen.

Het gebruik van RR Lyr-sterren met een dubbele periode levert niet alleen betrouwbare afstanden op, maar ook waardevolle informatie over de overvloed aan elementen in sterrenstelsels. Deze nieuwe methode biedt mogelijkheden voor het verkrijgen van zeer nauwkeurige afstandsmetingen op basis van alleen fotometrie, waardoor de steekproefomvang van sterrenstelsels met nauwkeurige afstanden aanzienlijk wordt vergroot.

Er wordt verwacht dat in de toekomst, met de hulp van de China Space Station Telescope en het Vera C. Rubin Observatory, tienduizenden dubbelperiodieke RR Lyr-sterren zullen worden ontdekt in nabijgelegen sterrenstelsels. Door deze afstandsmeetmethode te gebruiken hopen astronomen een intuïtieve 3D-kaart van de Lokale Groep te maken en een zeer nauwkeurige Hubble-constante te verkrijgen.

Dit onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy, vergroot ons begrip van de afstanden van sterrenstelsels en biedt een waardevol hulpmiddel voor het bestuderen van het uitgestrekte universum.

Referentie:

“Het gebruik van dubbelmodus RR Lyrae-sterren als robuuste indicatoren voor afstand en metalliciteit” door Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang en Licai Deng, 19 juni 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y