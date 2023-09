Asteroïde neergestort door NASA's Dart-missie die zich vreemd gedraagt

Een asteroïde die opzettelijk werd neergestort door NASA's Dart-ruimtevaartuig tijdens een missie om zijn koers te veranderen, vertoont nu eigenaardig gedrag. Het ruimtevaartuig kwam in september vorig jaar in botsing met de Dimorphos-asteroïde als onderdeel van een experiment om de verdediging van de aarde tegen mogelijke asteroïde-inslagen te testen. Een leraar en zijn klas die de rots bestuderen, hebben onlangs echter ontdekt dat deze sinds de botsing op een onverwachte en ongebruikelijke manier beweegt.

De kleinere asteroïde Dimorphos bevindt zich in een baan rond een grotere asteroïde genaamd Didymos. Door met succes op Dimorphos te crashen, kon de Dart-missie zijn baan aanzienlijk veranderen. Dart, wat staat voor Double Asteroid Redirection Test, gebruikte een ruimtevaartuig ter grootte van een koelkast om tegen de asteroïde te botsen. Deze botsing was bedoeld om te bepalen of een soortgelijke methode kon worden gebruikt om de koers van een gevaarlijke asteroïde op weg naar de aarde te veranderen.

Een team van kinderen en hun leraar, Jonathan Swift, van de Thacher School in Californië, deden echter een verrassende ontdekking met behulp van hun schooltelescoop. Ze ontdekten dat de baan van Dimorphos na de inslag bleef vertragen, wat niet was verwacht. Deze bevinding werd gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Astronomical Society en zal waarschijnlijk van invloed zijn op toekomstige asteroïde-omleidingsmissies door NASA.

Een mogelijke verklaring voor de voortdurende verandering in de baan van de asteroïde is dat de inslag ervoor zorgde dat materiaal, waaronder grote rotsen, in het oppervlak van de asteroïde werd geworpen en uiteindelijk terugviel, waardoor de baan van de asteroïde verder veranderde. De European Space Agency is van plan om in 2026 een missie genaamd Hera te lanceren om Dimorphos te bestuderen en mogelijk meer informatie te onthullen over zijn gedrag na de botsing.

Concluderend kan worden gezegd dat de botsing van de NASA Dart-missie met de Dimorphos-asteroïde heeft geleid tot onverwachte veranderingen in de baan van de asteroïde. Verder onderzoek en missies, zoals de komende Hera-missie, zullen wetenschappers helpen de risico's van asteroïde-inslagen op aarde beter te begrijpen en mogelijk te beperken.

Definitie:

– Asteroïde: een klein rotsachtig object dat in een baan om de zon draait

– Meteoor: een asteroïde die opbrandt in de atmosfeer van de aarde

– Vesta: een van de grootste bekende asteroïden met een diameter van 530 km (330 mijl)