De evoluerende consoleversie van Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, de langverwachte Unreal Engine 5-remake van de populaire game Ark: Survival Evolved, heeft tot opwinding en teleurstelling geleid onder consolespelers. Ontwikkelaar Studio Wildcard heeft een releasedatum voor de Xbox-versie aangekondigd en tegelijkertijd de release voor PlayStation 5 uitgesteld.

In een recent bericht op Twitter bevestigde Studio Wildcard dat Ark: Survival Ascended op 21 november om 9 uur Pacific / 12 uur Eastern / 5 uur VK zal verschijnen op Xbox Series X en S. Deze aankondiging heeft hoop gewekt bij Ark-enthousiastelingen, die in het verleden sceptisch waren over de betrouwbaarheid van de releasedatums van Studio Wildcard.

PlayStation 5-spelers zullen echter nog iets langer moeten wachten, aangezien de release van Ark: Survival Ascended op dit platform is uitgesteld naar begin december. Studio Wildcard noemde “enkele problemen” die zich tijdens het certificeringsproces met Sony voordeden als reden voor de vertraging. Er wordt gespeculeerd dat spelen op meerdere platforms complicaties kan veroorzaken, maar Studio Wildcard verzekert spelers dat ze er hard aan werken om de best mogelijke platformonafhankelijke ervaring te bieden.

Ondanks de consolevertragingen wordt de Steam-lancering van Ark: Survival Ascended als succesvol beschouwd. Van de game zijn in slechts twee weken na de release meer dan 600,000 exemplaren verkocht. Sommige spelers ondervonden echter prestatieproblemen die de algehele spelervaring beïnvloedden. Studio Wildcard heeft deze zorgen erkend en heeft zich ertoe verbonden deze aan te pakken door middel van patches en updates.

Terwijl Ark: Survival Ascended verbeteringen blijft ondergaan, blijft zijn voorganger, Ark: Survival Evolved, populair onder spelers. Momenteel spelen meer mensen het originele spel actief dan de geremasterde versie.

Of spelers nu reikhalzend uitkijken naar de release van de console of genieten van de game op Steam, de wereld van Ark: Survival Ascended biedt een spannend avontuur vol dinosaurussen, overlevingsuitdagingen en een evoluerende gameplay-ervaring.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended is een remake van het originele spel Ark: Survival Evolved, ontwikkeld door Studio Wildcard met behulp van Unreal Engine 5. Het biedt een meeslepende overlevingservaring in een wereld vol prehistorische wezens.

2. Wanneer komt Ark: Survival Ascended uit op Xbox?

Ark: Survival Ascended wordt op 21 november om 9 uur Pacific / 12 uur Eastern / 5 uur VK uitgebracht voor Xbox Series X en S.

3. Waarom is de PlayStation 5-release van Ark: Survival Ascended uitgesteld?

De PlayStation 5-release van Ark: Survival Ascended is uitgesteld tot begin december vanwege “enkele problemen” die zijn opgetreden tijdens het certificeringsproces met Sony. Studio Wildcard werkt eraan om deze problemen op te lossen en spelers de best mogelijke platformonafhankelijke ervaring te bieden.

4. Heeft de Steam-lancering van Ark: Survival Ascended met uitdagingen te maken gehad?

Ja, de Steam-lancering van Ark: Survival Ascended ondervond prestatieproblemen die van invloed waren op de release van de game. Studio Wildcard heeft deze zorgen erkend en werkt er actief aan om deze aan te pakken door middel van patches en updates.

5. Hoe verhoudt de populariteit van Ark: Survival Evolved zich tot Ark: Survival Ascended?

Op het moment dat dit artikel werd gepubliceerd, spelen meer spelers actief Ark: Survival Evolved vergeleken met Ark: Survival Ascended. Met voortdurende verbeteringen en updates belooft de geremasterde versie echter een opwindende en evoluerende game-ervaring.