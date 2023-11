Nieuwe SVP Strategische Communicatie treedt toe tot NBCUniversal's Media Group

NBCUniversal's Media Group heeft onlangs de aanstelling aangekondigd van Bernadette Simpao als senior vice-president strategische communicatie. Simpao, voormalig PR-manager bij Apple en AMC, zal zich in haar nieuwe rol concentreren op streamer Peacock. Haar benoeming onderstreept de toewijding van NBCUniversal aan het versterken van de communicatie-inspanningen tussen verschillende merken binnen de entertainment- en direct-to-consumer-divisies.

Simpao brengt een schat aan ervaring mee naar haar nieuwe functie, nadat ze sleutelrollen heeft vervuld bij toonaangevende bedrijven. Bij Apple leidde ze de wereldwijde public relations en communicatie voor de Apple TV-app en de video- en sportactiviteiten van het bedrijf. Tijdens haar tijd bij Apple hield Simpao toezicht op grote initiatieven zoals de lancering van Apple TV+ en de ontwikkeling van streamingdiensten zoals de MLS Season Pass van Major League Soccer.

Voordat hij bij Apple kwam, bekleedde Simpao de functie van vice-president bedrijfscommunicatie bij AMC Networks. Haar ambtstermijn bij Viacom besloeg een decennium, waar ze in verschillende communicatiefuncties werkte bij internationale divisies, BET Networks en Viacom Corporate.

Simpao's expertise in het beheren van spraakmakende lanceringen en partnerschappen zal ongetwijfeld de communicatiestrategieën van NBCUniversal versterken. Haar uitgebreide achtergrond in bedrijfscommunicatie, gecombineerd met haar bewezen staat van dienst in de branche, positioneert haar goed voor succes in haar nieuwe rol.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wat is de nieuwe rol van Bernadette Simpao bij NBCUniversal's Media Group?

2. Welke ervaring brengt Bernadette Simpao mee naar haar nieuwe functie?

3. Wat zijn enkele opmerkelijke prestaties van Bernadette Simpao?

4. Op welke afdelingen binnen NBCUniversal zijn de recente ontslagen van invloed?

Begin november kondigde NBCUniversal ontslagen aan in drie divisies: Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment en advertentieverkoop. Het merendeel van deze bezuinigingen, ongeveer 30 tot 40 werknemers, werd doorgevoerd bij Peacock als onderdeel van een herstructurering onder CMO Shannon Willett.