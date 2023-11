Een revolutie in het volgen van fitness: de Apple Watch 9 onthult Siri Health en Double Tap-functie

De langverwachte Apple Watch 9 heeft de wereld van fitnesstracking stormenderhand veroverd sinds de release in september 2023. Met indrukwekkende functies en een strak ontwerp is het snel uitgegroeid tot een van de meest trendy draagbare apparaten op de markt. Hoewel kortingen schaars waren, heeft een Black Friday-deal consumenten verrast, met een prijsverlaging van $ 70. Deze opmerkelijke korting is misschien wel de beste mogelijkheid om het hele jaar door de Apple Watch 9 aan te schaffen.

Tegen de verwachtingen in zijn de beste Black Friday-deals voor de Apple Watch 9 te vinden op Amazon en Walmart, niet bij Apple-winkels. Momenteel is de maat 41 mm verkrijgbaar voor slechts $ 329, en de maat 45 mm begint bij $ 359. Ter vergelijking: rechtstreeks bij Apple kopen zou $ 399 kosten voor het formaat van 41 mm en $ 429 voor het formaat van 45 mm. Deze deals bieden aanzienlijke besparingen voor fitnessliefhebbers die hun trackingapparatuur willen upgraden.

Een van de meest opvallende en opwindende kenmerken van de Apple Watch 9 is de Siri Health-upgrade. Siri, de intelligente virtuele assistent, is omgetoverd tot een ingebouwde fitnesstrainer. Door eenvoudigweg spraakopdrachten te gebruiken, kunnen gebruikers moeiteloos trainingen starten of stoppen en toegang krijgen tot gezondheidsstatistieken zonder dat er Wi-Fi of mobiele connectiviteit nodig is. Heeft u een update nodig over uw hartslag of de afgelegde afstand tijdens een activiteit? Vraag het maar aan Siri. Bovendien heeft de introductie van de Double Tap-functie een revolutie teweeggebracht in het gebruiksgemak tijdens trainingen. Door te dubbeltikken op de wijs- en duimvinger kunnen gebruikers verschillende acties uitvoeren, zoals het beantwoorden of beëindigen van oproepen, het starten of stoppen van timers en het bedienen van muziek. Deze handsfree functionaliteit vereenvoudigt de navigatie en verbetert de algehele trainingservaring.

De Apple Watch 9 is niet alleen een gamechanger voor fitnessliefhebbers, maar ook voor mensen die multitasken. Drukke professionals kunnen nu oproepen beantwoorden en e-mails beantwoorden zonder hun trainingsroutine te onderbreken, wat een nieuw niveau van gemak toevoegt. Bovendien stelt de verbeterde dicteernauwkeurigheid, die tot 25% kan oplopen, gebruikers in staat om tijdens het sporten met grotere precisie op teksten en e-mails te reageren.

Ervaar de toekomst van fitnesstracking met de Apple Watch 9. Met Siri Health en de Double Tap-functie is verbonden blijven en het maximaliseren van de productiviteit tijdens trainingen nog nooit zo eenvoudig geweest. Mis de Black Friday-deals die beschikbaar zijn op Amazon en Walmart niet, vanaf slechts $ 329.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Waar kan ik deze Black Friday de beste deal vinden voor de Apple Watch 9?

De beste Black Friday-deals voor de Apple Watch 9 vind je op Amazon en Walmart. Prijzen beginnen bij $329 voor de maat 41 mm en $359 voor de maat 45 mm.

2. Wat is Siri Gezondheid?

Siri Health is een upgrade in de Apple Watch 9 die Siri verandert in een ingebouwde fitnesstrainer. Gebruikers kunnen trainingen starten of stoppen, gezondheidsstatistieken controleren en meer met behulp van spraakopdrachten zonder dat ze Wi-Fi nodig hebben.

3. Wat is de Double Tap-functie?

Met de Double Tap-functie kunnen gebruikers actieve apps op hun Apple Watch 9 bedienen door dubbel te tikken met hun wijs- en duimvinger. Dit gebaar elimineert de noodzaak om het scherm aan te raken, waardoor een meer naadloze navigatie-ervaring ontstaat.

4. Kan ik tijdens het sporten oproepen beantwoorden en e-mails beantwoorden met de Apple Watch 9?

Ja, met Apple Watch 9 kunnen gebruikers oproepen beantwoorden en e-mails beantwoorden zonder hun training te onderbreken. Deze functie komt ten goede aan personen die tijdens hun drukke werkdagen aan lichaamsbeweging doen.

5. Is de nauwkeurigheid van het dicteren verbeterd in de Apple Watch 9?

Ja, de dicteernauwkeurigheid in de Apple Watch 9 is met maar liefst 25% verbeterd. Gebruikers kunnen tijdens het trainen met grotere nauwkeurigheid en precisie reageren op sms-berichten, e-mails en meer.