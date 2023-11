Voormalig Apple-directeur Bernadette Simpao sluit zich aan bij NBCUniversal om strategische communicatie te stimuleren

By

NBCUniversal heeft Bernadette Simpao, voormalig PR- en communicatiemanager bij Apple, geselecteerd als senior vice-president strategische communicatie. Met een bewezen staat van dienst in de technologie-industrie zal Simpao gevestigd zijn in New York en nauw samenwerken met het strategische communicatieteam voor NBCUniversal's entertainment- en direct-to-consumer-portfolio.

De primaire focus van Simpao zal liggen op Peacock, de streamingdienst van NBCUniversal, die de afgelopen jaren aanzienlijk aan populariteit heeft gewonnen. Naast Peacock zal ze haar expertise ook inzetten om initiatieven binnen verschillende netwerken te ondersteunen, waaronder NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids en USA Network.

Allison Rawlings, executive vice-president strategische communicatie bij NBCUniversal Media Group, wordt de directe supervisor van Simpao. Rawlings is enthousiast over de nieuwe toevoeging aan het team en benadrukt Simpao's uitgebreide ervaring en haar vermogen om effectieve communicatiestrategieën te stimuleren.

Voordat hij bij NBCUniversal kwam, bekleedde Simpao sleutelposities bij vooraanstaande mediabedrijven. Bij Apple leidde ze het wereldwijde PR- en communicatieteam voor de Apple TV-app en de video- en sportactiviteiten van het bedrijf. Haar verantwoordelijkheden varieerden van het managen van partnerschappen, zoals Major League Soccer en de streamingdienst MLS Season Pass, tot het toezicht houden op de lanceringen van Apple TV+, Apple News+ en Apple One.

Simpao's carrière omvat ook functies bij AMC Networks en Viacom, waar ze communicatiestrategieën ontwikkelde en implementeerde voor verschillende divisies, waaronder de internationale divisie, BET Networks en Viacom corporate.

Door Simpao aan boord te halen, wil NBCUniversal zijn strategische communicatie-inspanningen versterken en zijn aanwezigheid in het competitieve streaminglandschap verder versterken. Met haar uitgebreide achtergrond in de technologie- en media-industrie is Simpao goed gepositioneerd om bij te dragen aan het aanhoudende succes van NBCUniversal's entertainment- en direct-to-consumer-aanbod.

FAQ

1. Wat is de nieuwe rol van Bernadette Simpao bij NBCUniversal?

Bernadette Simpao is aangesteld als senior vice-president strategische communicatie bij NBCUniversal.

2. Wat zal de primaire focus van Simpao zijn?

Simpao zal zich primair richten op Peacock, de streamingdienst van NBCUniversal, en tegelijkertijd initiatieven ondersteunen op andere netwerken onder de paraplu van NBCUniversal.

3. Aan wie rapporteert Simpao bij NBCUniversal?

Simpao zal rapporteren aan Allison Rawlings, de executive vice-president van strategische communicatie bij NBCUniversal Media Group.

4. Wat waren de eerdere functies van Simpao voordat hij bij NBCUniversal kwam?

Voordat ze bij NBCUniversal kwam, bekleedde Simpao leidinggevende functies bij Apple, AMC Networks en Viacom, waar ze waardevolle ervaring opdeed in public relations en communicatie.

5. Hoe wil NBCUniversal profiteren van de expertise van Simpao?

Door gebruik te maken van Simpao's uitgebreide achtergrond in de technologie- en media-industrie wil NBCUniversal zijn strategische communicatie-inspanningen versterken en zijn positie op de zeer competitieve streamingmarkt verstevigen.