Ontdek samenwerkingsafspeellijsten en meer in Apple Music met iOS 17.2

Apple Music heeft met de release van iOS 17.2 (momenteel in bèta) twee opwindende nieuwe functies onthuld: gezamenlijke afspeellijsten en de automatische afspeellijst 'Favorieten'. Hoewel Spotify van oudsher bekend staat om zijn sociale functies, maakt Apple Music een inhaalslag door gezamenlijke afspeellijsten te introduceren.

Om toegang te krijgen tot de nieuwe automatische afspeellijst 'Favorieten', navigeert u eenvoudigweg naar Bibliotheek> Afspeellijsten in Apple Music en veegt u naar beneden totdat u de automatisch gegenereerde afspeellijst met favorieten vindt.

Maar laten we eens kijken naar het belangrijkste hoogtepunt van iOS 17.2 – gezamenlijke afspeellijsten – en onderzoeken hoe ze werken.

Als u de gezamenlijke afspeellijsten van Apple Music wilt gaan gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de bètaversie van iOS 17.2 op uw iPhone of iPad is geïnstalleerd. Zodra de bètaversie actief is, opent u Apple Music en volgt u deze stappen:

1. Tik onderaan op het tabblad 'Bibliotheek' en selecteer vervolgens 'Afspeellijsten'.

2. Kies een afspeellijst die je hebt gemaakt of maak een nieuwe (houd er rekening mee dat deze functie momenteel alleen werkt met je eigen afspeellijsten, niet met de door Apple Music samengestelde afspeellijsten).

3. Tik op het pictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm.

4. Selecteer de optie 'Samenwerken'. Dit zou de tweede optie van boven moeten zijn.

5. U kunt nu bepalen of bijdragers al dan niet moeten worden goedgekeurd.

6. Tik op 'Samenwerking starten' om mensen uit te nodigen voor je afspeellijst.

7. Om de samenwerkingsinstellingen te beheren, keert u terug naar de afspeellijst en tikt u nogmaals op het pictogram met de drie stippen. U vindt de optie 'Samenwerking beheren'.

Zodra u samenwerking heeft ingeschakeld, kan iedereen met wie u de link naar de afspeellijst deelt, nummers bewerken en opnieuw rangschikken, en de naam en foto van de afspeellijst wijzigen.

Deze nieuwe functie biedt opwindende mogelijkheden voor het ontdekken en delen van muziek met vrienden. Probeer het eens en laat ons weten wat je ervan vindt in de reacties!

FAQ

Kan ik gezamenlijke afspeellijsten gebruiken op Apple Music met de bètaversie van iOS 17.2?

Ja, je kunt gezamenlijke afspeellijsten gebruiken op Apple Music met de bètaversie van iOS 17.2. Volg gewoon de bovenstaande stappen om aan de slag te gaan.

Kan ik met anderen samenwerken aan de samengestelde afspeellijsten van Apple Music?

Momenteel werkt de functie voor gezamenlijke afspeellijsten alleen met afspeellijsten die u hebt gemaakt. Je kunt niet met anderen samenwerken aan de door Apple Music samengestelde afspeellijsten.

Moeten medewerkers worden goedgekeurd?

U heeft de mogelijkheid om bijdragers goed te keuren of hen onmiddellijk te laten samenwerken. Deze keuze is aan de maker van de afspeellijst.

Kunnen bijdragers de naam en foto van de afspeellijst bewerken?

Ja, zodra iemand is uitgenodigd om samen te werken aan een afspeellijst, kan hij of zij de naam en foto van de afspeellijst bewerken en nummers herschikken en toevoegen.