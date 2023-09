Apple's nieuwe iPhone Pro-modellen: prijzen en upgrades

Apple staat op het punt om vanavond zijn nieuwe iPhone Pro-modellen te onthullen tijdens een lanceringsevenement, en hoewel er veel lekken en rapporten zijn geweest waarin de aankomende telefoons worden onthuld, blijft er één mysterie bestaan: de prijs. Geruchten suggereren dat er prijsstijgingen zullen zijn voor de modellen die in de VS worden verkocht, maar hoe zit het met de prijzen in India?

In de VS begon de iPhone 14-serie op $ 799, terwijl het basismodel voor Indiase kopers op Rs 79,900 lag. De verwachting is dat de prijzen voor de niet-Pro-modellen hetzelfde blijven als vorig jaar. Voor de iPhone 15 Plus wordt echter een prijs van Rs 89,900 verwacht.

Laten we het nu hebben over de Pro-modellen. De iPhone 15 Pro zal naar verwachting worden geleverd met een prijsverhoging van $ 100, mogelijk beginnend bij $ 1099 in de VS. In India zou er een stijging van minstens Rs 10,000 kunnen zijn vergeleken met het model van vorig jaar. Wat de iPhone 15 Pro Max betreft, zou deze een nog grotere prijsstijging kunnen kennen, die mogelijk op $ 1299 in de VS terechtkomt, waarbij Indiase kopers getuige zijn van een opmerkelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

De standaard iPhone 15-modellen zullen een aantal belangrijke upgrades ondergaan. De bekende notch zal worden vervangen door het Dynamic Island, waardoor het schermoppervlak wordt vergroot en de randen worden verkleind. Het gerucht gaat dat de primaire camera zal worden geüpgraded van 12 MP naar 48 MP, en dat de apparaten zullen worden aangedreven door de A16 Bionic-chipset. Bovendien wordt verwacht dat zowel niet-Pro- als Pro-modellen de USB Type-C-poort zullen gebruiken, ter vervanging van de Lightning-kabel.

De Pro-modellen zullen een titanium frame hebben, dat het roestvrij staal vervangt, wat resulteert in een lichter gewicht. De iPhone 15 Pro Max introduceert een periscooplens met 5x-6x optische zoom. Beide Pro-modellen zullen ook overschakelen naar de USB Type-C-poorten.

Het is belangrijk op te merken dat deze schattingen van prijsstijgingen gebaseerd zijn op geruchten en dus met scepsis moeten worden geïnterpreteerd.

