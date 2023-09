Vandaag organiseert Apple zijn langverwachte Wonderlust-evenement, waar het bedrijf naar verwachting de geruchten iPhone 15 en nieuwe Apple Watches zal aankondigen. Het evenement wordt live gestreamd vanaf 10 uur PDT/1 uur EDT. Dit evenement is de eerste sinds Apple eerder deze zomer de Vision Pro op WWDC onthulde. Het jaarlijkse iPhone-evenement in de herfst is een cultureel fenomeen geworden en luidt het einde van de zomer in en het begin van spannende nieuwe Apple-producten.

Geruchten over de iPhone 15 circuleren al maanden. Sommigen suggereren dat het een regelmatige upgrade van jaar tot jaar zal zijn, terwijl anderen speculeren over de mogelijkheid van een groter Pro-model, de iPhone 15 Ultra. De uitnodiging voor het evenement, met zijn raadselachtige Apple-logo dat uit kleine deeltjes bestaat, heeft nieuwsgierigheid en speculatie aangewakkerd. De slogan ‘Wonderlust’ is een woordspeling op het woord ‘wanderlust’, en Apple-enthousiastelingen proberen de betekenis ervan te ontcijferen in relatie tot de komende aankondigingen.

De iPhone 15-serie zal naar verwachting vier modellen omvatten: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. Volgens Mark Gurman van Bloomberg zullen de iPhone 15 en 15 Plus in wezen herverpakte versies zijn van de iPhone 14 Pro, zonder de telecamera of roestvrijstalen behuizing. Deze nieuwe telefoons zullen beschikken over een 48 megapixel hoofdcamera en de A16-chip van de vorige generatie.

Er zullen waarschijnlijk geen grote veranderingen aan het display plaatsvinden, aangezien analist Ross Young voorspelt dat de basismodellen van de iPhone 15 geen hoge verversingssnelheid zullen hebben zoals de Pro iPhones. Van alle vier de modellen wordt verwacht dat ze draadloos opladen van 15 watt ondersteunen met behulp van de open Qi2-standaard, wat een breder scala aan draadloze oplaadapparaten mogelijk zou kunnen maken.

De grootste verandering bij alle iPhone 15-modellen is de verschuiving van de Lightning-connector naar een USB-C-poort. Deze verandering wordt waarschijnlijk veroorzaakt door druk van de Europese Unie, die USB-C als algemene oplaadstandaard heeft aangenomen. Het blijft onduidelijk of USB-C wereldwijd of alleen in de EU zal worden geïmplementeerd, maar het is zeer waarschijnlijk dat alle nieuwe iPhone-modellen zullen worden geleverd met een USB-C-poort.

De verwachting is dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max aanzienlijke veranderingen zullen ondergaan. De Pro-modellen hebben frames van titanium in plaats van roestvrij staal, waardoor hun gewicht wordt verminderd. Ze zullen ook worden aangedreven door de nieuwe A17-chip, Apples kleinste silicium tot nu toe. Dunnere beeldschermranden en een USB-C-poort die hogere datasnelheden ondersteunt, behoren tot de verwachte functies.

Wat camera-upgrades betreft, kan de iPhone 15 Pro Max een nieuwe 6x optische telefotocamera bevatten die ingezoomde foto's zou verbeteren met betere details, resolutie en dynamisch bereik.

Terwijl de verwachtingen toenemen, kijken Apple-enthousiastelingen reikhalzend uit naar het Wonderlust-evenement om te zien welke opwindende nieuwe functies en verbeteringen de iPhone 15 en Apple Watches zullen brengen.

