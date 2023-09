Apple's Wonderlust Event: wat je kunt verwachten op het Apple Event van 2023

By

Apple maakt zich op voor zijn langverwachte jaarlijkse evenement, dat zal plaatsvinden in het beroemde Steve Jobs Theatre in Californië. Hoewel specifieke details in geheimhouding gehuld blijven, kijken tech-enthousiastelingen reikhalzend uit naar de onthulling van de iPhone 15-serie, de nieuwste Apple Watch en mogelijke iOS-software-updates.

Het evenement, genaamd “Wonderlust”, zal naar verwachting beginnen op 12 september 2023 om 10 uur Indian Standard Time en 30 uur Pacific Time. Het evenement duurt ongeveer 10 minuten en bevat een vooraf opgenomen toespraak van Apple's CEO, Tim Cook.

Voor degenen die graag getuige willen zijn van dit spektakel, biedt Apple verschillende opties om mee te kijken. Apple TV-abonnees kunnen het evenement gemakkelijk live bekijken op hun apparaten. Bovendien zal Apple het evenement streamen op de officiële YouTube-pagina, waardoor de toegankelijkheid voor kijkers zonder Apple TV wordt gegarandeerd. Webbrowsergebruikers kunnen het evenement ook bekijken door de Apple-website te bezoeken.

Naarmate de gebeurtenis dichterbij komt, doen er geruchten de ronde, wat duidt op de mogelijke verrassingen die Apple in petto heeft. Een opmerkelijk gerucht suggereert dat de iPhone 15 Pro mogelijk lichter is door gebruik te maken van Grade 5 Titanium voor het middenframe in plaats van staal. Een andere intrigerende mogelijkheid draait om de overstap van Apple van de Lightning-oplaadkabel naar de meer gangbare USB-C-poort, mogelijk ingegeven door een verordening van de Europese Unie die aandringt op gestandaardiseerde oplaadkabels.

Naast nieuwe gadgets voorspellen experts de onthulling van de Apple Watch Ultra 2 en een USB-C-compatibel hoesje voor AirPods Pro. Bovendien wordt er geanticipeerd op mogelijke updates in de komende iOS 17.

Het Apple-evenement is altijd een mijlpaal voor Apple-enthousiastelingen en biedt een kans om getuige te zijn van het hoogtepunt van Apple's innovatieve inspanningen.

Definities:

– iPhone 15-line-up: de nieuwe serie iPhones die Apple in 2023 heeft uitgebracht.

– Apple Watch Ultra 2: de geruchten opvolger van Apple's huidige reeks smartwatches.

– iOS 17: de verwachte nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem van Apple.

Bronnen:

1. (Bronartikel) [Geen URL opgegeven]

2. Apple-website (https://www.apple.com)