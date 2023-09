Apple Arcade: een uitgebreide gids met beschikbare games en nieuwste releases

Apple Arcade, de op abonnementen gebaseerde gamingservice van Apple, heeft zijn bibliotheek met games sinds de lancering snel uitgebreid. Met aanvankelijk bijna 100 titels en nu meer dan 200 games beschikbaar, biedt Apple Arcade een gevarieerde selectie games voor iPhone, iPad, iPod touch, Mac en Apple TV.

Om de nieuwste games te ontdekken en te downloaden, kunnen gebruikers naar het tabblad Arcade in de App Store gaan, naar beneden scrollen en 'Alle games bekijken' selecteren. De nieuwste releases worden doorgaans bovenaan de pagina vermeld.

De nieuwste release op Apple Arcade is My Talking Angela 2+, een populair virtueel huisdierenspel van de makers van de My Talking Tom-franchise. In dit spel helpen spelers Angela, een modieuze kat, bezig te blijven in haar huis in de grote stad met activiteiten als dansen, bakken en vechtsporten.

Een andere recente toevoeging is Samba de Amigo: Party-To-Go, een ritmespel dat oorspronkelijk in 1999 in speelhallen werd gelanceerd. Spelers kunnen het schudden met hun maracas en grooven op 40 hitnummers uit verschillende genres, waaronder nummers van artiesten als Lady Gaga en PSY.

eindigheid. is een handgemaakt matchingspel met beperkte bewegingen dat spelers uitdaagt strategisch te denken en slimme combinaties te maken. Beklim de ranglijsten, ontgrendel speciale tegels en power-ups en verken verschillende thema's in de Klassieke modus of verdwaal in de muziek met de Tempo-modus.

Kingdoms: Merge & Build biedt een unieke mix van merge-2-gameplay en mechanismen voor het bouwen van koninkrijken. Spelers moeten Prins Edward en zijn vrienden helpen een koninkrijk te herstellen dat is vernietigd door een mysterieuze magische kracht. Ga op een magisch avontuur vol speurtochten en ontrafel het mysterie achter de ondergang van het koninkrijk.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de games die beschikbaar zijn op Apple Arcade. Andere titels zijn Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon en Bold Moves+.

Het is vermeldenswaard dat Apple Arcade compatibel is met PS5- en Xbox draadloze controllers, waardoor spelers van deze games kunnen genieten met hun favoriete controller.

Apple Arcade blijft regelmatig nieuwe games toevoegen, met updates en releases gepland voor de komende maanden. Alleen al in september worden er naar verwachting meer dan 40 game-updates en drie nieuwe releases verwacht.

Geniet van het gevarieerde aanbod aan games dat beschikbaar is op Apple Arcade en duik in de spannende wereld van gaming op Apple-apparaten.

