Maak kennis met de iPhone 15 en iPhone 15 Plus: nieuwe functies en verbeteringen

Apple heeft zijn nieuwste smartphones onthuld, de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, die verbeterde prestaties, nieuwe kleuropties en een USB-C-poort bieden. De apparaten behouden dezelfde vanafprijs als de modellen van vorig jaar, geprijsd op $ 799.

Zowel de iPhone 15 als de iPhone 15 Plus worden geleverd met respectievelijk 6.1-inch en 6.7-inch beeldschermen. Apple heeft aangekondigd dat de maximale helderheid van deze beeldschermen is verhoogd naar 2000 nits, wat een levendigere kijkervaring oplevert. Pre-orders voor de iPhone 15 beginnen aanstaande vrijdag, met de officiële lancering gepland voor 22 september.

Een opvallend kenmerk van de nieuwe iPhones zijn hun stijlvolle kleurafwerkingen. Apple heeft de kleuren naadloos in de glazen buitenkant geïntegreerd, wat resulteert in verbluffende en opvallende afwerkingen. De iPhone 15 is verkrijgbaar in de kleuren roze, geelgroen, blauw en zwart en biedt gebruikers een breed scala aan opties die passen bij hun persoonlijke stijl.

Ook het camerasysteem van de iPhone 15-serie heeft flinke upgrades gekregen. Het basismodel beschikt nu over een hoofdsensor van 48 megapixels, passend bij de mogelijkheden van de iPhone 14 Pro-serie van vorig jaar. Deze sensor maakt 1x en 2x optische zoommodi mogelijk, samen met de gebruikelijke 0.5x ultrabrede lens. De portretmodus is ook verbeterd om betere prestaties bij weinig licht te leveren, met als extra bonus dat deze automatisch wordt ingeschakeld bij opnamen met de hoofdcamera. Bovendien kunnen gebruikers de focus aanpassen nadat ze een foto hebben gemaakt dankzij de functie voor het behoud van de dieptekaart.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus worden aangedreven door de A16 Bionic-chip, met een zes-core CPU en 5-core GPU. Deze chip is dezelfde als die in de iPhone 14 Pro-modellen en zorgt voor uitzonderlijke prestaties en efficiëntie. De batterijduur van de iPhone 15 blijft hetzelfde als die van zijn voorganger, terwijl de iPhone 15 Plus een nog langere gebruiksduur biedt dankzij een grotere interne batterij. Opladen kan nu via de nieuwe USB-C-poort.

Een andere opvallende toevoeging aan de iPhone 15-serie is de Ultra-Wideband-chip van de tweede generatie, die het bereik en de nauwkeurigheid bij het lokaliseren van objecten aanzienlijk verbetert. Precision Finding kan gebruikers nu rechtstreeks naar een persoon navigeren, naast het lokaliseren van items waaraan AirTags zijn bevestigd.

Op het gebied van de veiligheidsvoorzieningen heeft Apple de functie Emergency SOS via Satellite uitgebreid voor hulp bij pech onderweg. In de Verenigde Staten kunnen AAA-leden van deze dienst profiteren. De Emergency SOS-functie wordt de eerste twee jaar na aankoop van een iPhone 15 gratis aangeboden; prijzen na deze periode zijn echter niet bekendgemaakt.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn vanaf 22 september te koop, waarbij de iPhone 15 begint bij $799 en de iPhone 15 Plus vanaf $899.

