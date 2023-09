Apple verlengt partnerschap met Qualcomm voor 5G-modems

Apple heeft zijn samenwerking met Qualcomm verlengd, waardoor de gigant voor consumentenelektronica Qualcomms Snapdragon 5G Modem-RF-systemen tot 2026 in zijn smartphones zal blijven gebruiken. Deze aankondiging komt ondanks de eerdere inspanningen van Apple om zijn eigen modems te ontwikkelen en zijn afhankelijkheid van Qualcomm te verminderen.

Hoewel Apple in 2019 de worstelende modemdivisie van Intel overnam, waardoor het bedrijf de nodige middelen kreeg om zijn eigen modems te maken, lijkt het erop dat de onafhankelijke modemontwikkeling van Apple nog niet tot bloei is gekomen. De overeenkomst met Qualcomm geeft aan dat Apple nog steeds afhankelijk is van externe leveranciers om aan zijn modembehoeften te voldoen.

Door zijn eigen modems te ontwikkelen zou Apple de kosten en royalty's die verband houden met de componenten van Qualcomm kunnen omzeilen, waardoor de winstgevendheid van het bedrijf mogelijk zou toenemen. Door de samenwerking met Qualcomm te hernieuwen, zorgt Apple er echter voor dat het bedrijf over een back-upplan beschikt voor het geval de onafhankelijke modemontwikkeling niet zo snel vordert als verwacht.

Hoewel de nieuwe overeenkomst niet-exclusief is, wat betekent dat Apple nog steeds zijn eigen modems of die van andere leveranciers kan gebruiken, onderstreept het de voortdurende afhankelijkheid van het bedrijf van Qualcomm voor zijn modemtechnologie. Apple is een belangrijke klant voor Qualcomm, waarbij zowel Apple als Samsung verantwoordelijk zijn voor 10% of meer van de geconsolideerde omzet van Qualcomm in het boekjaar 2022.

De timing van de aankondiging is opmerkelijk, aangezien deze vlak voor Apple's jaarlijkse iPhone-evenement plaatsvindt, waar het bedrijf naar verwachting zijn nieuwe iPhone 15 zal onthullen. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat deze komende reeks smartphones de in eigen huis ontwikkelde modem van Apple zal bevatten, Er wordt verwacht dat ze de 5G-modem en RF-front-end van Qualcomm zullen gebruiken.

Bronnen: Qualcomm

Definities:

– Snapdragon 5G Modem-RF-systemen: Qualcomms assortiment 5G-modem- en radiofrequentiesystemen die worden gebruikt in smartphones en andere elektronica.

– Modem: een apparaat waarmee apparaten verbinding kunnen maken met internet of andere netwerken door gegevens te verzenden en te ontvangen.

– RF Front End: het circuit in een apparaat dat de verzending en ontvangst van radiofrequentiesignalen afhandelt.

– Royalty's: vergoedingen die door een bedrijf worden betaald om de intellectuele eigendom of technologieën van een ander bedrijf te gebruiken.