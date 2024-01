Apple Aandelen Ondervinden Voorzichtigheid Door Gebrek aan Innovatie

Apple Inc. wordt geconfronteerd met zorgen over het gebrek aan innovatie, wat een analist voorzichtig stemt over het aandeel van het bedrijf. Analist Gil Luria van D.A. Davidson heeft een neutrale beoordeling gegeven aan Apple-aandelen en legde uit dat het bedrijf uit zijn innovatie-impasse moet breken en spannende nieuwe producten moet blijven ontwikkelen. Luria wees erop dat hoewel Apple nieuwe vormfactoren heeft geïntroduceerd in de categorie wearables, de vormfactoren van de mobiele telefoon en de horloges de afgelopen jaren zijn gestagneerd.

Bovendien benadrukte Luria dat andere bedrijven niet alleen nieuwe vormfactoren introduceren, maar ook het concept van smartphones uitdagen met innovaties zoals vouwbare handsets. Dit gebrek aan baanbrekende innovatie heeft ervoor gezorgd dat de prestaties van Apple-aandelen onlangs meer afgezwakt zijn, met een stijging van 7% over een periode van drie maanden en een daling van 4% over een periode van een maand.

Hoewel Apple’s aandelen de grootste procentuele daling in vier maanden doormaakten na een verlaging van Barclays, heeft het bedrijf ook te maken met toenemende concurrentie. Luria benadrukte het voordeel dat binnenlandse concurrenten hebben in China en de vraag naar meer overtuigende producten in India, vanwege het aanzienlijke bedrag dat consumenten zouden moeten uitgeven aan technologieaankopen.

Op zoek naar een mogelijke oplossing suggereerde Luria dat Apple zijn uitgebreide consumentengegevens zou kunnen benutten om nieuwe toepassingen en ervaringen te ontwikkelen met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Hij uitte echter twijfels over de ontvangst van een hypothetische app store voor generatieve AI.

Als gevolg van deze zorgen blijft het aandeel van Apple dalen, met een daling van 1% tijdens de handel op woensdag en de mogelijkheid van een derde opeenvolgende sessie van verliezen.

Veelgestelde vragen

1. Waarom is het gebrek aan innovatie bij Apple een reden tot bezorgdheid?

Het gebrek aan innovatie bij Apple zorgt voor bezorgdheid over het vermogen van het bedrijf om voorop te blijven lopen in een zeer competitieve markt. Zonder spannende nieuwe producten kan Apple moeite hebben om de interesse van klanten en marktaandeel te behouden.

2. Hoe beïnvloedt concurrentie het bedrijf van Apple?

Apple wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie, met name van binnenlandse concurrenten in China die een voordeel hebben op de lokale markt. In India zijn consumenten ook op zoek naar meer overtuigende producten, gezien de aanzienlijke kosten van technologieaankopen.

3. Kan generatieve kunstmatige intelligentie Apple helpen zijn innovatieve voorsprong terug te krijgen?

Er bestaat een mogelijkheid dat het benutten van generatieve kunstmatige intelligentie en Apple’s uitgebreide consumentengegevens kan leiden tot nieuwe toepassingen en ervaringen. Echter, het succes en de ontvangst van een hypothetische app store voor generatieve AI blijft onzeker.

