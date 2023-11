Een uitgebreide analyse van cyberstalking: factoren die van invloed zijn op daderschap en slachtofferschap

By

De toenemende prevalentie van digitale technologieën en internet heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe vorm van persoonlijke inbraak, bekend als cyberstalking. Cyberstalking wordt gedefinieerd als de herhaalde en ongewenste elektronische communicatie die angst en leed veroorzaakt bij slachtoffers. Hoewel het misschien niet om fysiek geweld gaat, zoals bij offline stalking, kan het wel ernstige emotionele en psychologische gevolgen hebben. Omdat jaarlijks meer dan 1.3 miljoen mensen cyberstalking ervaren, is het van cruciaal belang om de factoren te begrijpen die bijdragen aan dit soort slachtofferschap.

Een recent onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeker aan de Sam Houston State University (SHSU), verdiepte zich in het onderzoek naar cyberstalking om de factoren te identificeren die verband houden met zowel daderschap als slachtofferschap. De studie onderzocht bijna 60 onderzoeken die tussen 2002 en 2022 zijn uitgevoerd, voornamelijk uitgevoerd in de Verenigde Staten, maar ook in andere landen zoals Australië, België, Spanje, Turkije, Canada, Chili, Egypte, Engeland en Portugal. Onder de deelnemers bevonden zich zowel volwassenen als adolescenten.

De studie maakte gebruik van een meta-analytische benadering op drie niveaus om de relatieve validiteit te identificeren van voorspellers die verband houden met sociaaldemografische factoren, achtergrondervaringen, risicofactoren en beschermende domeinen. Uit de bevindingen van het onderzoek bleek dat het achtergronddomein de grootste impact had op cyberstalking en slachtofferschap, gevolgd door het risicodomein. De sociaal-demografische en beschermende domeinen hadden echter geen significant effect.

Uit het onderzoek bleek ook dat personen die cyberagressief gedrag vertonen, het risico lopen te worden cybergestalkt of vergeld te worden door de slachtoffers. Misdaadervaringen, zowel online als offline, waren sterk gecorreleerd met slachtofferschap van cyberstalking. Persoonlijkheids- en psychologische kenmerken, zoals stress, angst en depressie, evenals risicovolle relationele kenmerken, zoals vreemdgaan en romantische jaloezie, werden in verband gebracht met zowel het plegen als het slachtoffer worden van cyberstalking.

Deze bevindingen kunnen waardevolle inzichten opleveren voor de ontwikkeling van preventiestrategieën om cyberstalking aan te pakken. Door inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan cyberstalking kunnen instellingen en overheden beperkte middelen efficiënt inzetten en preventie-inspanningen richten daar waar deze het meest nodig zijn. Preventiestrategieën moeten rekening houden met de overlap tussen offline geweld en cybergeweld, evenals met de achtergrondfactoren die het risico op daderschap en slachtofferschap vergroten.

FAQ

Wat is cyberstalking?

Cyberstalking verwijst naar de herhaalde en ongewenste elektronische communicatie die angst en leed veroorzaakt bij slachtoffers. Het gaat om het gebruik van technologie, zoals internet, om individuen lastig te vallen, te intimideren of te bedreigen.

Hoe vaak komt cyberstalking voor?

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie krijgen jaarlijks ruim 1.3 miljoen mensen te maken met cyberstalking. Het wijdverbreide gebruik van digitale technologieën en internet heeft bijgedragen aan de toename van cyberstalking-incidenten.

Wat zijn de factoren die verband houden met cyberstalking?

De studie identificeerde verschillende factoren die verband houden met cyberstalking, waaronder achtergrondervaringen, risicofactoren en bepaalde persoonlijkheids- en psychologische kenmerken. Misdaadervaringen, zowel online als offline, waren sterk gecorreleerd met slachtofferschap van cyberstalking.

Hoe kunnen deze bevindingen cyberstalking helpen voorkomen?

Inzicht in de factoren die bijdragen aan cyberstalking kan de ontwikkeling van preventiestrategieën ondersteunen. Door zich te richten op de overlappende factoren tussen offline geweld en cybergeweld kunnen preventie-inspanningen effectiever zijn bij het aanpakken van cyberstalking en het beschermen van potentiële slachtoffers.